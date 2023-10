Gică Hagi i-a transmis un mesaj emoționant lui , pentru că a fost prins în două rânduri conducând fără permis. Cei doi foști mari internaționali s-au contrat în mai multe rânduri de-a lungul timpului, însă „Regele” a șters totul cu buretele.

Gică Hagi, mesaj emoţionant pentru Dănuţ Lupu: “Îmi pare rău 200%. Nimeni nu îşi doreşte aşa ceva!”

, 8 octombrie, așa cum fostul fotbalist a anunțat la FANATIK SUPERLIGA. Fost jucător al lui Dinamo sau Rapid, Lupu a fost așteptat pe aeroportul din Otopeni de polițiști, care l-au încătușat și condus spre penitenciarul Rahova.

ADVERTISEMENT

Deși au avut mai multe contre de-a lungul timpului, Gică Hagi nu este supărat pe Dănuț Lupu. „Regele” speră ca fostul fotbalist să aibă puterea să treacă peste această perioadă dificilă. „(n.r. vă pare rău de Lupu?) 200%, deci 200%. E un fost coleg de-al meu, cu care am stat împreună. Îmi pare nespus de rău că i s-a întâmplat lucrul ăsta.

„Am respect total pentru el. Nu mă supăr pe niciun coleg de-al meu”

„Trece printr-o perioadă care cred eu că nimeni nu-și dorește lucrul ăsta. Nimeni! E ultimul lucru la care se gândește fiecare: ‘Aoleu, să nu ajung acolo’.

ADVERTISEMENT

Îmi pare foarte rău. Sper să treacă peste lucrul ăsta foarte rapid. Să vină, să fie liber, să iasă și să fie cu noi. (n.r. ați avut ceva de-a lungul timpului?) Nu, niciodată. Ce să am? Am fost colegi, am jucat, am fost câteodată rivali.

Pur și simplu, din punctul meu de vedere, nu am avut nimic, niciodată. Respect total, o zic fără nicio problemă. Am spus că nu mă supăr pe niciun coleg de-al meu”, a declarat Gică Hagi, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi nu este supărat pe Dănuț Lupu: „Fiecare poate să zică lucruri”

La începutul anului, Gică Hagi și Dănuț Lupu s-au aflat într-un schimb de replici de la distanță. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Lupu a mărturisit că nu-l recunoaște ca fiind „Rege” pe Gică Hagi. Ulterior, managerul tehnic al Farului .

„Fiecare e liber să zică, nu înseamnă că e și adevărat. Fiecare poate să zică lucruri, fiecare poate să comenteze în felul lui, fiecare e liber. Eu n-am cum să mă supăr niciodată pe un fost coleg.

Îi doresc să treacă foarte repede și să aibă puterea să treacă peste. Să fie liber și să muncească pentru fotbal, să facă lucruri pentru fotbal”, a încheiat Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, cea mai tare emisiune din media sportivă românească, poate fi urmărită în fiecare luni, marți și vineri, ora 10:30, în direct doar pe FANATIK.RO. Cele mai tari momente ale emisiunii, dar și reluările pot fi urmărite pe canalul de Youtube FANATIK și pagina de facebook Horia Ivanovici.