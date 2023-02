Gică Hagi, mulțumit după victoria la limită a Farului cu UTA: „Lupta e grea, dar avem un lot bun!”

„Regele” este de părere că jucătorii săi mai au mult de muncă pentru a duce la bun sfârșit lupta pentru campionat, însă este mulțumit de punctele acumulate și de faptul că puștiul Adrian Mazilu a fost din nou decisiv, marcând unicul gol al meciului, la patru minute de când intrase pe teren.

Gică Hagi, mulțumit după UTA – Farul

Gică Hagi a fost mulțumit după victoria obținută de , lăudând adversarii pentru că au pus multe probleme: „UTA a jucat bine, știam că întâlnim o echipă foarte bună, organizată, care s-a acomodat mult mai bine pe acest teren.

Am intrat mai bine în a doua repriză și după gol a venit o ușoară retrgare a noastră, de-asta au și avut câteva ocazii. Uneori greșești ca antrenor, altădată faci bine. Mă bucur pentru că Mazilu a marcat. Jucătorii au merite, noi doar luăm anumite decizii, suntem în spatele cortinei, jucătorii sunt artiștii.

Adrian Mazilu a ajuns la trei goluri marcate pentru Farul, în toate competițiile, dintr-un total de 9 meciuri. Acesta a înscris împotriva Rapidului, Universității Craiova și celor de la UTA, fiind unul dintre cei mai în formă tineri jucători din campionatul intern.

17 ani are Adrian Mazilu

100.000 de euro este cota de piață a lui Adrian Mazilu, conform transfermarkt.com

„Lupta e grea!”

Gică Hagi a continuat și a vorbit și despre lupta la titlu, pe care o vede foarte dificilă, însă are încredere în lotul său, mai ales că Farul s-a distanțat, pentru un moment, la 5 puncte de CFR Cluj și la 10 puncte de FCSB: „Lupta e grea, vom vedea ce va fi!”.

„Dar cred că avem un lot bun. Noi am jucat 3-4-3, dar se poate ca situația din meci să te ducă să ai patru fundași sau chiar cinci. După gol n-am mai creat acea presiune, de-asta am stat mai în apărare. Prima repriză am stat la jumătate, deci, practic am făcut bine.

Statistica o zice, suntem acolo, nu putem să o ocolim. Cred că suntem echilibrați, avem un lot echilibrat, cu talent. Stăm bine, avem și o bancă bună, avem un lot bun. Lupta e grea”, a .

Farul are cinci meciuri consecutive fără înfrângere, obținând victorii cu FCSB, Universitatea Craiova, UTA și Petrolul Ploiești și remizând în confruntarea cu FC Argeș, scor 0-0. În plus, „marinarii” au ajuns la trei meciuri consecutive fără gol primit.

Ultimele trei etape pe care Farul urmează să le joace până la intrarea în play-off sunt: pe teren propriu cu Sepsi OSK, în deplasare cu Universitatea Cluj și pe teren propriu cu Rapid. Farul este echipa cu cele mai multe goluri din acest sezon de Superliga 1, având 50 de goluri în 27 de meciuri.