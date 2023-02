UTA Arad – Farul Constanța, ora 20:30, în etapa 27 din SuperLiga. Unii trag la titlu, alții luptă să supraviețuiască

Meciul UTA – Farul Constanța are loc vineri, 24 februarie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei 27 din SuperLiga. Este o confruntare la prima vedere între echipe de niveluri diferite, gazdele reușind acum două etape prima lor victorie din septembrie până acum iar oaspeții fiind liderul din SuperLiga. Între ele este o distanță de 31 de puncte! Însă acest lucru nu înseamnă că arădenii sunt victime sigure sau că Farul are deja asigurate punctele.

Unde se joacă meciul UTA – Farul Constanța

Confruntarea UTA – Farul Constanța se desfășoară vineri, 24 februarie, de la ora 20:30, pe stadionul Francisc von Neumann din Arad în etapa 27 din SuperLiga. Sosirea liderului în orașul de pe Mureș, precum și faptul că echipa pregătită de Laszlo Balint a obținut patru puncte din ultimele două jocuri pot fi factorii unei afluențe de spectatori la acest meci.

Fanii UTA-ei promit să revină alături de echipă în număr cât mai mare la aceste ultimel meciuri acasă din sezonul regulat de SuperLiga, cu Farul și cu Sepsi Sf. Gheorghe, care vor avea loc înainte ca sâ aibă loc despârțirea campionatului în play-off și play-out, în ultimul urmând a evolua UTA.

Cine transmite la TV partida UTA – Farul Constanța

Partida UTA – Farul Constanța se joacă vineri, 24 februarie, de la ora 20:30, pe stadionul Francisc von Neumann din Arad, în cadrul etapei 27 din SuperLiga și va fi transmisă pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona alegând site-ul FANATIK.RO, în frormat LIVE VIDEO.

Nici Aradul nu scapă de fenomenul schimbării în rău a vremii, dispărând cerul senin și temperaturile care au ajuns și până la 18 grade și în loc se va așeza un cer plumburiu, generator de ploaie în mai multe rânduri pe parcursul zilei, rău pentru gazonul foarte prost al stadionului. Va arbitra acest meci Szabolcs Kovacs din Carei, fratele nr.1 în arbitrajul românesc, Istvan Kovacs.

Ce jucători absentează din întâlnirea UTA – Farul Constanța

Rar se întâmplă așa ceva ca la meciul de la Arad, în sensul în care nici unul dintre antrenorii celor două formații, Laszlo Balint respectiv Gică Hagi, să nu aibă probleme de efectiv. Amândoi își pot alcâtui cel mai bun unsprezece așa cum vor, fără a fi înpiedicați de indisponibilitatea vreunui jucător.

UTA vine după o scurtă serie pozitivă, prima după foarte multe luni, și egal la Sibiu, cu FC Hermannstadt. Farul a făcut doar egal la o concurentă a arădenilor la salvarea de la retrogradare, FC Argeș, apoi a învins fără probleme acasă pe Petrolul, cu 2-0. La Arad vor juca aceiași trei atacanți din partida cu Petrolul:

Cote la pariuri la jocul UTA – Farul Constanța

Deși există o clară diferență de puncte între cele două echipe în favoarea Farului casele de pariuri văd acest meci a fi mult mai echilibrat decât ar sugera-o pozițiile din clasament. Dobrogenii sunt firesc favoriți, dar nu cum mult, cotă 2,40 față de 3,00 cât au primit oamenii lui Laszlo Balint. Șansă dublă X2 are cotă 1,40 iar șansă dublă 1X are cotă 1,65. Gol marcat Farul valorează 1,35, gol înscris de UTA are cotă 1,45.

Sub actuala denumire a echipei de la malul Mării Negre, în care se regăsesc vechea Farul și fostul Viitorul al lui Gică Hagi, cele două echipe s-au întâlnit doar de trei ori și niciodată arădenii nu numai că nu au reușit să câștige, dar nici nu au marcat vreodată. A fost 2-0 la Ovidiu în acest sezon pentru gazde și de două ori 0-0 în sezonul precedent.