Gică Hagi și-a deschis o nouă afacere. ”Regele” a intrat într-o industrie de miliarde de euro

Gică Hagi și-a deschis o nouă afacere. Cel mai mare fotbalist român din toate timpurile și-a înființat recent o nouă firmă, HGH Company SRL. Este vorba despre o agenție de publicitate, cu sediul în București, înregistrată la Registrul Comerțului pe 11 ianuarie 2024. Gică Hagi a implicat-o în afacere și pe soția lui, Marilena Hagi, desemnată administrator.

Gică Hagi a intrat în industria de publicitate

, nu este ceva nou pentru familia Hagi. Ianis Hagi și-a deschis și el, împreună cu mama lui, o agenție de publicitate în 2020, Future of the Game Company SRL. După un prim an în care a raportat o cifră de afaceri de 997.394 lei și un profit net de 891.591 lei, dar și datorii de 2.084.101 lei, agenția lui Ianis a reușit să aibă în 2022 o rată de profit foarte bună 1.131.641 lei net, circa 230.000 de euro.

Gică Hagi nu mai vrea să fie acționar majoritar la Farul

În acest moment, Gică Hagi are dublu rol la Farul. Este acționar majoritar, cu 79,9%, și se ocupă și de pregătirea echipei ca manager tehnic. ”Regele” a anunțat însă de mai multe ori în ultima vreme că îi este din ce în ce mai greu să investească de unul singur la Farul și este dispus să vândă mare parte din acțiuni. Ar vrea să rămână cu 10%, la fel ca Ciprian Marica și Rivaldo.

”Sunt acționar majoritar la Farul. Echipa aceasta e a Constanței. Eu sunt doar un acționar majoritar care nu-și dorește să rămână. Vreau să vând acțiunile pentru a face Farul și mai puternică, iar eu să rămân cu meseria mea. Mereu am spus că mie îmi place partea tehnică”, a declarat Gică Hagi, în luna mai 2023.

Fostul lider al a reluat subiectul câteva luni mai târziu: ”Am făcut cât am putut. Lucrurile merg în continuare. Clubul caută de 4-5 ani… Nu avem datorii, nu avem nimic. Totul aparține clubului. Hagi doar vinde acțiunile. Știți cum le vând? Mie îmi revine 25%, restul de 75% bagi în club. Ca să nu pățesc ca Dinamo. Îi oblig pe acționari să bage bani în club. Ca să fie stabilitate”.

Gică Hagi și-a detaliat planurile: ”Eu lucrez pentru club, nu pentru mine. Mie îmi dă o unghie, îmi dă nimic. Eu din total iau 25%. Ca să fie bugetul de 6-7 milioane. Să ai siguranță.

După aceea vorbim de cât vrei să investești, după aceea vorbim de cât de mare să fie clubul. Cei care au vrut să vină știu asta de la mine. Le-am arătat foile, le-am spus planul.

Nu avem datorii. Suntem pe profit. Suntem singurul club care poate intra la Bursă, că trebuie să ai 4 ani la rând profit. Noi avem de 6 ani profit”.

Gică Hagi are o avere estimată la 28-34 de milioane de euro

Potrivit , Gică Hagi este creditat cu o avere estimată la 28-34 de milioane de euro. Marele fotbalist ocupă poziția 250 în Top 300 cei mai prosperi oameni de afaceri din România.

Pe lângă banii adunați ca fotbalist, fostul mare internațional și-a dezvolat averea din afaceri imobilare, comerț, precum și din diverse activăți din sfera sportului. Pentru a menține însă Farul pe linia de plutire, a scris că Gică Hagi și-a ipotecat Academia la bănci, pentru un credit de 3,5 milioane de euro!

În septembrie 2023, Gică Hagi spera să atragă în acționariatul lui Farul

Acționarii de la Farul

Gică Hagi – 79,9%

Rivaldo – 10%

Ciprian Marica – 10%

Zoltan Iașko – 0,1%