S-au pus în vânzare biletele la filmul ”Hai România”. Ce spune Gică Hagi despre documentarul ”Generației de Aur”

a super documentarului despre cea mai importantă perioadă din fotbalul românesc. Filmul va fi disponibil în toate cinematografele din România și va relata povestea unor mai fotbaliști români.

Se vând bilete la filmul ”Generației de Aur”

Chiar în ziua în care s-au pus în vânzare biletele la filmul care developează aventura ”Generației de Aur”, Gică Hagi a vorbit despre momentele trăite la echipa națională și despre parcursul fantastic de la World Cup 1994.

ADVERTISEMENT

”Am jucat fotbal ca orice copil. Pe stradă, în curtea şcolii… De la 10 ani am mers la stadion şi am făcut antrenamente să încerc să fiu mai bun. Trebuie să ştii să foloseşti istoria. Dacă nu, nu vei avea viitor niciodată.

Experienţele grele, alături de multă muncă, sunt cele care m-au format şi au format o întreagă echipă de aur. Absolut tot ce ţi se întâmplă în viaţă, e să te facă mai bun. Din toate experienţele, dar mai ales din eşecuri, noi am învăţat să fim mai buni.

ADVERTISEMENT

Noi aveam cuvânt, atunci când îţi dai cuvântul, nu există să te întorci şi să nu îl respecţi. Am avut şansa sa am antrenori foarte buni, foarte mari, care mi-au impus respect şi cu care am avut o relaţie foarte bună. Şi ca echipă, eram un grup foarte bun, unitar, eram prieteni, fraţi, ţineam unul la altul şi de aceea am ajuns să facem performanţă”, a declarat Hagi.

Hagi vrea că noua generație să-i depășească la Mondialul din 2026

În filmul documentar ”Hai România, Gică Hagi vorbește și despre momentul în care în 1998 a avut o ieșire nervoasă considerând că jucătorii acelei generații nu sunt apreciați la justa valoare și a spus că acele performanţe nu se vor repeta prea curând.

ADVERTISEMENT

”Poate am fost puţin cam dur, dar trebuia să o zic. Pentru că la mijloc era ce se va întâmpla în ziua de mâine în fotbalul românesc. În timp găsim răspunsuri”, a explicat cel considerat de mulți cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor.

Hagi, care , crede că turneul final al Cupei Mondiale din 2026, care va avea loc tot în SUA, la fel ca și cel din 1994, poate fi un nou început glorios pentru fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

”America 2026 poate scoate din nou lumea în stradă. Eu aşa cred, acum poate fi o credinţă a mea. Eu zic că, dacă noi tot am lăsat loc de ‘bună ziua’ acolo, poate se duc alţii şi fac mai bine ca noi. Sper să se ducă cei tineri şi să reuşească acest lucru. Şi atunci, poate America e destinul nostru”, a afirmat Gică Hagi.