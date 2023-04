Gică Hagi și Teodora Becali se umplu de bani în vara asta. Profit uriaș din super afacerea încheiată

Gică Hagi și Teodora Becali și-au dat acordul pentru o nouă super afacere. Administrația Națională „Apele Române” a publicat la mijlocul lunii aprilie lista cu câștigătorii licitației pentru închirierea plajelor de pe litoral în sezonul estival 2023-2024. Firma managerului tehnic de la Farul, Gică Hagi, dar și cea a Teodorei Becali, , se numără printre câștigătoare.

Super afacere pentru Gică Hagi și Teodora Becali. Cu ce sume au câștigat licitațiile pentru plaje în Mamaia și Venus

Concret, Societatea Hagi Sport SRL, care îl are la conducere pe Gică Hagi a obținut dreptul de a administra o suprafață de 17.195 de metri pătrați de plajă. Cel care administrează Hotelul Iaki a câștigat licitația pentru a administra această suprafață în stațiunea Mamaia sectorul V. Suma cu care a fost câștigată licitația a fost de 144.702 lei, fără TVA.

ADVERTISEMENT

Societatea condusă de Gică Hagi are sediul în Mamaia și a fost înființată în anul 1994. Asociatul fostului „Decar de Aur” al României este Marilena Hagi, soția fostului mare fotbalist. Principalul obiect de activitate al firmei este „hoteluri și alte facilități de cazare similare“.

Astfel, profitul pentru firma condusă de Gică Hagi va fi unul uriaș, ținând cont de faptul că se așteaptă un sezon estival cu foarte mulți turiști. Totodată, nu vor exista limite stabilite de autorități, precum în anii precedenți când turiștii au ezitat să meargă pe litoral din cauza pandemiei de coronavirus. În urmă cu doi ani, Hagi Sport SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 17.299.009 lei, în timp ce profitul net s-a ridicat la 2.411.005 lei și 117 angajați, potrivit listafirme.ro.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a anunțat că a vândut hotelul din Venus, stațiunea în care fiica sa a câștigat licitația pentru o suprafață de plajă

Pe lista câștigătoarelor licitației pentru închirierea plajelor de pe litoral se numără și firma Teodorei Becali, fiica lui Gigi Becali. Becali Hotels SRL, firma condusă împreună de Teodora și soțul acesteia, Mihai Mincu, va închiria o suprafață de 1.216 metri pătrați de plajă în stațiunea Venus.

Prețul adjudecat a fost de 400.000 de lei, fără TVA. Totuși, profitul va fi cu siguranță unul uriaș, în condițiile în care, se anunță un sezon estival extrem de aglomerat. După ce îl cumpărase anul trecut de la Ioan Niculae, din stațiunea Venus în schimbul sumei de 8 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

”Eu am vândut hotelul. Am bătut palma, doar trebuie să facem actele. Am chiar trei clienți. Cine dă primul banii. Opt milioane am cerut pe el. Practic, l-am vândut deja”, a declarat Gigi Becali, potrivit despre hotelul pe care l-a cumpărat de la fostul patron al Astrei Giurgiu pentru 6,8 milioane de euro.

Sediul firmei Becali Hotels SRL se află în Sectorul 1 din București și a fost înființat în 2022. La fel ca firma lui Gică Hagi, societatea condusă de Mihai Mincu împreună cu Teodora și Gigi Becali are ca obiect de activitate „hoteluri și alte facilități de cazare similare“.

ADVERTISEMENT

Administrația Națională „Apele Române” a anunțat că 81% din subsectoarele plajelor care au fost puse spre închiriere au fost adjudecate. „Vă reamintim că, potrivit prevederilor legislative, 50% din suma încasată va reprezenta venit la bugetul de stat, iar diferența de 50% se va utiliza pentru investiții destinate dezvoltării infrastructurii de gospodărire a apelor, inclusiv pentru plaja Mării Negre“, a precizat instituția.

ADVERTISEMENT

Farul – FCSB, luptă încinsă în SuperLiga

Farul și FCSB duc o bătălie acerbă pentru câștigarea titlului în SuperLiga. Farul, clubul antrenat de Gică Hagi, a remizat cu Sepsi, scor 1-1 în deplasare, în prima etapă a returului din play-off. Astfel, „marinarii” le-au dat posibilitatea contracandidatelor să se apropie în clasament.

Următoarea în ierarhie este CFR Cluj, la cinci puncte în spate, dar și cu un meci mai puțin. Campioana en-titre joacă pe terenul lui Rapid chiar de 1 mai. Pe locul 3, la șase puncte de Farul, se află FCSB care va avea derby duminică împotriva Universității Craiova.