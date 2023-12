Gică Hagi știe cum se va decide lupta pentru play-off în SuperLiga: ”200% va fi așa!”

Imediat după Farul – Petrolul, scor 3-1, primul care a vorbit a fost fundașul Ionuț Larie. Fotbalistul a mărturisit că a fost deranjat că echipa sa a primit gol, cu toate că cei de la Farul au învins fără prea mari probleme pe Petrolul.

Gică Hagi anunță cum se va decide lupta la play-off: ”200% va fi așa!”

”Lupta se dă între 10-12 echipe pe ultimele două locuri de play-off. Azi am întâlnit o echipă foarte bună, am fost doar mai concreți, s-a jucat de la egal la egal. Aș fi vrut să câștigăm cu 2-0, nu știu de când nu am mai primit noi gol. Sper ca meciul următor să nu primim gol.

Aș prefera să nu marchez eu, dar să nu primim gol. Avem printre cele mai slabe apărări din campionat, nu e frumos. Cu siguranță se va juca până în ultima etapă, de la locul de baraj la cel de play-off sunt 2-3 puncte.

Sperăm să facem 6 puncte în următoarele două meciuri, important e meciul cu UTA, degeaba am câștigat azi dacă pierdem următorul meci”, a transmis Ionuț Larie. Între timp, vedeta Costică Budescu așteaptă cu mari emoții partida cu UTA Arad.

”Campionat orice complicat, oricine poate fi în playoff, sau poate fi pe locurile de baraj. A fost un meci special contra lor, dar asta e suntem adversari, i-am felicitat, suntem prieteni dar în afara terenului. Două meciuri destul de grele, chiar vorbeam mai devreme de egalurile făcute acasă, cu UTA vom avea meci destul de dificil. La cum arată acum clasamentul se poate da lupta până în ultima etapă. Ne vom bate, sunt foarte multe echipe”, a declarat Budescu.

Regele Hagi vorbește despre lupta în play-off

, am făcut ce trebuie. Știam că întâlnim o echipă care nu au pierdut de atâtea etape, care stă bine în teren. Am făcut ce trebuie, știam că au calitate, că poate să facă lucruri. Nu îmi convine că am luat gol. Atacantul trebuie să marcheze, noi trebuie să jucăm pentru ei, să le ducem mingi. Ei cu asta trebuie să se culce, să doarmă, să se scoale, asta e antrenamentul lor.

Ați văzut că e un campionat foarte echilibrat. Simt că echipa luptă, băieții dau maxim, fiecare etapă trebuie să ne adaptăm. Urmează două meciuri grele, dificile, noi suntem noi, noi suntem Farul, putem să ne batem cu fiecare de la egal la egal. 200% va fi așa.

Ne luptăm până în ultima etapă a campionatului. Echipele sunt echilibrate, cea mai mare greșeală că vorbim cu 5 luni înainte de ce se poate întâmpla. Sperăm să legăm lucrurile ușor-ușor.

Jucătorul nu trebuie să aibă emoții, nu le ai când bați. Noi de pe margine. Cu siguranță nu are emoții, e rece. De aia l-am lăsat. El sau Larie nu cred. Nu putem să vorbim de perioada de transferuri, trebuie să scoatem ce avem mai buni din noi. Ceilalți care nu sunt, nici Băluță, nici Nedelcu, nici Kiki”, a explicat Gică Hagi.