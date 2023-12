Farul – Petrolul, ora 17:00, în etapa 19 din SuperLiga. Derby pentru play-off, echipele de start

Meciul Farul – Petrolul are loc duminică, 10 decembrie, cu începere de la ora 17:00, în cadrul etapei a 19-a din SuperLiga. Ambele echipe vor calificarea în play-off. Petrolul vine după o șocantă elininare din Cupa României, unde cu o victorie acasă în fața unui Sepsi fără nici o șansă ar fi urcat în sferturi, dar a făcut doar 2-2 și FC Hermannstadt a lovit în minutele de prelungiri la Târgoviște, luând locuil prahovenilor.

Unde se joacă meciul Farul – Petrolul

Confruntarea Farul – Petrolul se desfășoară duminică, 10 decembrie, de la ora 17:00, pe stadionul academiei Gheorghe Hagi de la Ovidiu, în apropiere de Constanța, în etapa a 19-a din SuperLiga. S-a diminuat mult entuziasmul fanilor constănțeni după ce sezonul trecut tribunele micuțului stadion erau pline până la refuz.

Cum nici vremea nu este prietenoasă cu fotbalul este de așteptat ca la acest meci să fie pe stadion maxim 2000 de spectatori, probabil până în o sută de oameni vor veni și de la Ploiești dar cert este că acea stare de euforie care purta trupa lui Gică Hagi spre victorie și la finalul drumului spre titlu nu mai există.

Cine transmite la TV partida Farul – Petrolul

Partida Farul – Petrolul se joacă duminică, 10 decembrie, de la ora 17.00 pe stadionul academiei Gheorghe Hagi de la Ovidiu, în apropiere de Constanța, în etapa a 19-a din SuperLiga și va fi televizată pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Duminică, 10 decembrie, la Ovidiu vremea se mai îmbunătățește puțin, în sensul în care dobrogenii vor mai vedea, pentru scurt timp și cum arată soarele, pierdut printre nori și ploaie zilele trecute. Însă, per ansamblu nu va fi decât sporadec senin, timpul rămânând unul noros. Maxima zilei va ajunge la 4 grade. Iar la ora partidei va mai scădea cu cel mult un grad. Arbitrul partidei este Andrei Chivulete din București.

Ce absențe sunt în întâlnirea Farul – Petrolul

El simte că echipa pe care o conduce acum are puține șanse de a prinde play-off-ul și în plus are și destui oameni cu probleme medicale în lot, cum ar fi fundașul Sârbu, Queiros, Borgnino, Benchaib, Tudor Băluță și mai nou Adrian Mazilu.

acel egal acasă-, 2-2, cu Sepsi, în condițiile în care covăsnenii erau fără nici o șansă de a merge mai departe. Antrenorul Florin Pârvu spune că acest lucru a fost posibil și ca urmare a nervozității jucătorilor legată de problemele financiare nerezolvate. La Ovidiu, în afara acidentatului pe termen mai lung Sergiu Hanca nu are alte probleme de lot serioase.

Cote la pariuri la jocul Farul – Petrolul

Deși Farul a reușit abia etapa trecută primul succes după șapte meciuri, 3-2 la Iași, cu Politehnica, pentru casele de pariuri este suficient pentru a vedea destul de clar favorită echipa lui Gică Hagi la cota de 1,90. Un succes al Petrolului are cotă importantă, 4,20. Șansă dublă 1X e aproape simbolică, 1,22 dar șansă dublă X2 ajunge la 1,90. Un gol al gazdelor e 1,22 iar unul al prahovenilor 1,60.

Nu avem deloc multe meciuri între cele două echipe sub actuala conjunctură de la Farul, care de doi ani încoace este un club format din vechia structură aflată în a doua divizie la acel moment și fosta Viitorul Constanța, echipa lui Hagi, care evolua la nivel de SuperLigă. Rezultă doar o partidă la Ovidiu, încheiată cu victoria gazdelor cu 2-0 sezonul trecut și două la Ploiești, unde avem câte o victorie de parte.