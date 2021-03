Gică Popescu a jucat pe semnătură în finala Cupei UEFA din 2000: ”A zis că pot să mor” 

Gică Popescu, fostul căpitan al naționalei României, a rememorat zilele dinaintea finalei Cupei UEFA din 2000. Fostul fotbalist a dezvăluit că a juca pe proprie semnătură împotriva lui Arsenal.

Câștigarea Cupei UEFA a fost unul dintre cele mai importante momente din istoria clubului Galatasaray, iar pe teren, în finala din 2000, se aflau și românii Gică Popescu și Gică Hagi.

Finala a fost decisă la lovituri de departajare, iar golul victoriei lui Galatasaray a fost marcat chiar de Popescu, fotbalist care din punct de vedere medical nici nu ar fi trebuit să fie pe teren.

Ce a păţit Gică Popescu înaintea finalei Cupei UEFA din 2000

Fostul fotbalist a povestit într-un dialog cu jurnalistul Mihai Morar ce s-a întâmplat cu cinci zile înaintea finalei Cupei UEFA de la Copenhaga.

”Eu îmi puneam feșe din leucoplast, că aveam gleznele subțiri și le protejam. M-am dus în sala medicului și a maseurilor să îmi tai feșele, dar n-am văzut că acele cuttere aveau probleme. Am tras o dată, iar când am tras a doua oară am simțit o arsură groaznică.

Am deschis feșele și am văzut că mi-am tăiat o porțiune de 10 centimetri. Intrase cutterul cam 3-4 milimetri. A început să curgă sânge foarte mult, curgea peste tot. Norocul meu a fost că era doctorul acolo și mi-a pus 10 copci pe loc”, a povestit Popescu, pentru sursa amintită.

“Nu aveam nicio şansă să joc”

Din cauza incidentului Gică Popescu urma să intre în recuperare, aproximativ o lună de zile, dar a insistat să facă deplasarea la Copenhaga, pentru finala Cupei UEFA, apoi a cerut permisiunea de a se antrena. La finalul ședinței de pregătire medicul echipei a făcut o criză de nervi.

”După antrenament, îmi era teamă să deschid gheata, pentru că aveam șosete albe și erau roșii. Am desfăcut până la urmă, era să îmi pocnească rana. Doctorul a făcut o criză de nervi, a zis că pot să mor”, a rememorat fostul căpitan al României.

Acesta a mai povestit că a insistat să joace și împotriva lui Arsenal, în finala Cupei UEFA și că în cele din urmă a obținut acordul staff-ului medical, dar doar după ce a semnat că intră pe teren pe propria răspundere.

”Nu aveam nicio șansă să joc a doua zi, dar am jucat pe semnătură. Mi-au făcut injecții de jur împrejur și am marcat golul cu care Galatasaray a câștigat Cupa UEFA. Viața te răsplătește în momentul în care faci sacrificii”, a mai spus Popescu, pentru sursa citată.