Gică Popescu, căpitanul Naționalei, marcat de momentul în care i-a murit tatăl: ”Ceva inexplicabil”

Despre fotbalistul Gică Popescu aproape că nu e necesar să se mai vorbească, pentru că nu e român care să nu fi auzit măcar odată despre performanțele sale în sport. Despre omul de dincolo de teren, însă, se știu puține lucruri. Într-o discuție ca între prieteni, „Baciul” și-a deschis sufletul și a făcut dezvăluiri despre copilărie, familie și pierderea celui care i-a dat viață.

Gică Popescu a simțit când i-a murit tatăl: ”M-am trezit deodată”

Încă de la naștere, Gică Popescu avea calitățile unui „uriaș”. Când a venit pe lume, cântărea nu mai puțin de 4,9 kilograme. Ani mai târziu, a ajuns o adevărată legendă a fotbalului românesc. Are 1,88 m înălțime, un picior mic, care l-a ajutat pe teren, așa cum a dezvăluit , și o viață de film.

ADVERTISEMENT

În fața lui Mihai Bobonete, „Baciului” i-a fost ușor să se destăinuie, iar FANATIK a trecut în revistă cele mai importante dezvăluiri despre copilărie, familie și greutăți din podcastul ”Da Bravo”.

A venit pe lume la Calafat, tatăl i-a insuflat pasiunea pentru pescuit, mâncare românească și l-a pregătit pentru momentul în care-i va locul în capul mesei, ca un adevărat bărbat. Legătura strânsă a celor doi a fost demonstrată chiar în momentul în care părintele lui Gică Popescu a trecut în lumea celor drepți.

ADVERTISEMENT

Oltean autentic, trăsătură cu care se mândrește, marele sportiv crede în deochi și descântece, dar și în fenomene paranormale, pe care le-a trăit pe pielea sa.

„Nu pot să-mi explic niciodată. Era 2:00 noaptea, dormeam, că eu nu aveam probleme cu somnul și m-am trezit deodată, direct în fund. Am stat așa o jumătate de oră. Nu știam ce e cu mine. Nu o să uit niciodată. Era 2:13. Am adormit într-un final, iar dimineața a venit soția mea și mi-a dat vestea că a murit tata la ora 2:00 noaptea.

ADVERTISEMENT

Probabil este vorba de legătura asta între părinți și copil, ceva inexplicabil. Nu mi s-a întâmplat în viața mea să sar din pat speriat și treaz. Eram de parcă aș fi fost treaz toată noaptea”, a povestit Gică Popescu.

Gică Popescu, copilărie frumoasă, dar cu lipsuri: „La un an și trei luni am avut o cumpănă”

Tot din perioada copilăriei, Gică Popescu își amintește că a fost crescut cu frică de Dumnezeu. Mama sa, femeie credincioasă, l-a purtat după ea la Biserică, la slujbe, acolo unde ea, având talent, mai și cânta.

ADVERTISEMENT

Mai mult, mesele în familie se lăsau cu momente artistice, tatăl cu acordeonul, mama cu vocea, lucruri care au rămas acum doar amintiri.

ADVERTISEMENT

„Mama este bolnavă săraca. Are o boală mai delicată și nu mai poate, dar toată viața a fost la biserică. În corul bisericii”, a dezvăluit Gică Popescu.

Deși frumoși, primii ani din viața lui Gica Popescu au fost marcați și de lipsuri. Prima cumpănă a trăit-o încă din pruncie, când a trecut printr-o intervenție chirurgicală dificilă.

„La un an și trei luni am avut o cumpănă. Aveam o hernie ștrangulată și a trebuit să mă opereze de urgență pe semnătura părinților că nu știau dacă scap sau nu. M-a operat pe viu, nu știu de ce.

Semnalul de reușită al intervenție era urinatul în 24 de ore. Fără anestezie, știu asta de la mama. M-au deschis, m-au operat, dar trecuse 24 de ore și nimic, abia la 30 de ore am urinat. A fost un moment critic atunci”, a dezvăluit marele fotbalist.

Gică Popescu vindea sticle și borcane pentru a face rost de bani

Chiar dacă acum își permite să servească preparate care mai de care mai extravagante, în localuri de lux, micii rămân mâncarea sa preferată și asta pentru că, la un moment dat, nu-și permitea să mănânce mai mult de doi.

„Nu era posibilitatea de a plăti mai mult de doi mici. Și-mi aduc aminte că luam micii și sugeam zeama aia din ei. Mâncam o chiflă cu zeama aia din mici și încă o chiflă cu ce mai rămăsese, cu structura aia. Și mi-am zis că atunci când o să am posibilitatea, o să mănânc o dată câți mici pot”, a relatat Gică Popescu.

De altfel, pentru a face rost de un ban în plus, Gică Popescu strângea sticle și borcane pe care mai apoi le vindea pe câțiva lei.

„Eu am vândut sticle și borcane toată copilăria mea. Le puneam într-un sac, în căruciorul de butelie, și le vindeam. Luam 70-80 de lei”, și-a amintit Gică Popescu.

Gică Popescu, pasiune nebănuită pentru haine: „Pijamalele să fie asortate”

În vremurile în care nu avea, s-a născut și pasiunea pentru haine a lui Gică Popescu. Neobișnuit pentru un sportiv, el se afișează mereu în ținute elegante, în care recunoaște că investește și destul de mulți bani. În acest mod, copilul certat, cândva, în public de soră pentru că i-a furat blugii este împăcat.

„Pijamalele să fie asortate. N-am dormit niciodată în pijamale lungi. Nu suport. Sufăr de căldură. Eu fac duș, îmi iau cămașa și mă îmbrac pe balcon. Am multe, 15 perechi. Asta vine tot din copilărie. Eu toată copilăria mea i-am furat blugii surorii mele. Eu n-am avut nicio pereche”, a spus Gică Popescu.

Și pentru a încheia capitolul numit „copilărie”, Gică Popescu a căpătat atunci și oroarea pentru…sifoane, pe care era nevoit să meargă să le încarce și de care se ferește chiar și în prezent.

„Toată copilăria mea, asta a fost spaima mea: încărcatul de sifoane. Că era frig, era cald, eu cu sifoanele în mână. Iarna mergeam pe zăpadă la încărcat sifoane. Când venea tata acasă și vedeam că sunt sifoanele goale, mă treceau apele”, a recunoscut legenda fotbalului românesc.

Gică Popescu, un părinte dedicat: „Am asistat la nașterea ambilor mei copii și am filmat”

Ajuns la maturitate, Gică Popescu și-a întemeiat propria familie și este tatăl a doi copii, Nicolas și Maria, exact așa cum și-a dorit. În fața , Gică Popescu a mărturisit că întotdeauna a vrut să aibă fată și băiat, iar visul i s-a îndeplinit. În ciuda emoțiilor, a fost lângă soția sa la ambele nașteri și a filmat de fiecare dată momentul.

„Am asistat la nașterea ambilor mei copii și am filmat. Am stat lângă soția mea. A fost fata prima dată, dar evident îmi doream băiat. Era și atunci cu ecografii, dar nu am vrut să știu înainte. Voiam să simt emoția când îl scoate doctorul – are cocoșel, nu are cocoșel.

La al doilea copil voiam neapărat să am băiat, că la noi la olteni era important să ducă numele. Când a ieșit, eu filmam de la capul soției mele. Îl ținea cu spatele la noi și atunci i-am zis doctorului – ‘răsucește-l’. Când am văzut că e băiat mi-a căzut camera de emoție. A fost un moment de super fericire. Am mai stat puțin și apoi am ieșit și am dat alarmă că am băiat. Am sunat pe toată lumea”, a declarat Gică Popescu.

„N-am fost niciodată un darnic cu banii”

Gică Popescu e mândru de amândoi copiii săi. Fiul său îi calcă pe urme și îl descrie chiar ca fiind mai talentat decât a fost el vreodată, dar Gică Popescu nu și-a răsfățat copiii peste măsură.

„Nico, când a pus mâna pe rachetă….Are calități motrice. Nico seamănă cu mine, Maria nu. Ea e cu școala. Nu-i place sportul. Nico e înnebunit după fotbal.

Are talent mai mult decât am avut eu. Nu are răutatea mea. Din păcate, antrenorilor le e teamă să bage jucători tineri. Cu tinerii e mai greu. Trebuie să ai răbdare. Oamenii din România nu au răbdare și nu le dau timp antrenorilor”, a spus Gică Popescu.

Când vine vorba de…finanțe, Gică Popescu a mărturisit că nu este chiar cu dare mână. , iar investițiile au fost în educație, nu în mofturi.

„Le dau, dar cu măsură. Nico are contract, ce să-i dau? N-am fost niciodată un darnic cu banii, la copii. Am băgat bani în școli, am băgat bani în educație, dar bani de buzunar… nu. Dar nu le-a lipsit niciodată nimic, asta cu siguranță”, a completat sportivul.

Gică Popescu, amintiri din fotbalul românesc. Cum îl descrie pe bunul său prieten, Gică Hagi

A jucat la cele mai importante echipe din lume, însă unele dintre cele mai frumoase amintiri sunt legate de România și colegii săi din generația de aur. De Gică Hagi îl leagă o prietenie de peste două decenii, ani în care a învățat cum să gestioneze furia aprigă a acestuia.

„Este foarte încăpățânat, foarte orgolios și de multe ori greșește din orgoliu și din dorința de a face ca el. Însă, este un tip șampanie, explodează și se așază după aia. Nu trebuie să intri cu el în polemici în momentul în care e nervos. Aș arată lipsă de inteligență și de diplomație dacă m-aș lua cu el. Este un tip perfecționist și de multe ori crede că jucătorii sunt ca el”, a spus Gică Popescu despre defectele lui Hagi.

În cantonamente, se strângeau în camera lui și a lui Dan Petrescu. Despre acesta din urmă, își amintește că la început l-a intrigat, pentru că l-a sfidat, dar ulterior au fost de nedespărțit.

„Camera bancurilor era la mine și la Petrescu. Acolo ne adunam. Seară de seară, la mine și la Dan ne adunam. Știi cum m-am împrietenit cu Dan Petrescu?

Eu eram căpitanul echipei naționale de juniori și eram în cantonament la Plopeni și vine Dan Petrescu și facem alergări. El toată viața a lui a fost perfecționist. Eu eram fruntea. El depășea linia. (…) De atunci, nedespărțiți. Am devenit colegi de cameră de atunci până ne-am lăsat de fotbal”, a completat Gică Popescu.