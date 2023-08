Gică Popescu, despre posibilitatea ca Ianis Hagi să revină la Farul: „Ar fi senzațional”

Gică Popescu e convins că Farul ar da lovitura dacă ar reuși să îl împrumute pe Ianis Hagi și să îl folosească în grupele UEFA Europa Conference League. .

Gică Popescu comentează o posibilă revenire a lui Ianis Hagi la Farul: „Va reveni la cel mai înalt nivel”

Gică Popescu a fost extrem de bucuros după ce Farul a câștigat cu 2-1 manșa tur din play-off-ul Conference League în fața campioanei Finlandei, HJK Helsinki. Nașul lui Ianis crede că e aproape imposibil ca jucătorul lui Rangers să se întoarcă la Farul:

ADVERTISEMENT

„Ar fi senzațional să ne permitem să aducem un jucător de talia lui Ianis, însă din păcate nu. Sunt convins că Ianis va reveni la cel mai înalt nivel, la o echipă foarte, foarte bună”.

Chiar dacă nu joacă la Rangers și e foarte aproape să plece, „Baciul” are 100% încredere în calitățile sale: „Nivelul lui este unul extraordinar și sunt convins că lucrurile vor intra pe un făgaș normal cât mai repede”.

ADVERTISEMENT

Gică Popescu spune că Ianis Hagi e asaltat de oferte: „Va alege bine”

Gică Popescu a dezvăluit că Ianis are în acest moment nenumărate opțiuni, de aceea un împrumut la Farul are șanse mici să se realizeze: „Din câte știu, sunt (n.r. – oferte). Și nu sunt puține. Întotdeauna, când ai de unde alege, este foarte greu. Eu sunt convins că va alege bine și îl vom vedea la forma cea mai bună cât de curând”, a mai spus oficialul lui Farul, la .

Fiul „Regelui” și-a pierdut și el răbdarea și nu vrea să mai rămână la Rangers, : „Nu a existat un mesaj, când am semnat am știut care e treaba mea, așa că oricând mă aflu pe teren trebuie să creez pentru această echipă, cred că toată lumea știe ce are de făcut când vine aici.

ADVERTISEMENT

Oamenii se așteaptă să creez și să creez haos în apărarea adversă, atacuri ofensive, știu ce trebuie să fac. Cred că fiecare fotbalist își dorește să joace, în mod clar sunt dezamăgit de situația în care mă aflu, dar știți, respect deciziile, nu înseamnă că sunt de acord cu ele, dar le respect”.

Mesaj disperat pentru antrenorul lui Rangers: „Vin după o accidentare de un an, vreau doar să joc fotbal”

Ianis Hagi nu cere să fie titular pentru a reveni ușor-ușor la forma care l-a consacrat și să nu piardă echipa națională: „E antrenorul acestui club, sunt un băiat simplu, iubesc fotbalul. Mă antrenez zilnic la 100%, vin după o accidentare de un an, știu cine sunt, îmi cunosc istoria la acest club, ce am făcut, vreau doar să joc fotbal.

Nu sunt în poziția de a demonstra ceva cuiva, știu cine sunt ca jucător, știu ce am făcut aici când am jucat, ce am câștigat la acest club, atât trofee individuale cât și colective.

ADVERTISEMENT

Așa cum am spus sunt doar un băiat simplu, iubesc să joc fotbal, asta am făcut încă de când am început să merg, sunt fericit să fiu pe teren, să joc”, spunea Ianis, după meciul din Cupa Ligii cu Merton, câștigat cu 2-1.