Gică Popescu îi taxează dur pe tricolori: „Nu am văzut niciun jucător să plângă după un eșec!” Interviu exclusiv

Fostul mare internațional Gică Popescu este dezamăgit de prestația reprezentativei României în această toamnă și îi taxează dur pe „tricolori”, despre care spune că nu i-a văzut să sufere sau să plângă după un rezultat negativ al echipei naționale.

Gică Popescu este o emblemă pentru echipa națională a României. FANATIK l-a prins într-un „tackling” cu întrebări pe tibie despre prima reprezentativă, de la ce pleacă diferența abisală dintre „Generația de Aur” și epigonii de azi, când vine Gică Hagi în locul lui Mirel Rădoi, ce îi lipsește lui Ianis Hagi ca să „explodeze” odată spre nivelul Seniorului. „Baciul” a băgat piciorul la joc și a ieșit, elegant, ca pe teren, din clinciurile „fanatice”.

„Baciul” este unul dintre cei mai îndreptățiți oameni să vorbească despre fotbal și poate că cei care conduc fotbalul românesc ar trebui să urmeze sfatul său: „Când vorbește Gică Hagi, restul ar trebui să ia notițe!”. De atlfel, ar trebui să facem același lucru și când Gică Popescu discută despre fotbal și FANATIK asta a făcut.

Destăinuirile lui Gică Popescu după ce a avut coronavirus: „Nu e plăcut să stai infectat prin spitale!”

Domnule Popescu, ați trecut prin clipe grele în ultima perioadă, ați fost infectat cu coronavirus…

– A fost groaznic! Nu e deloc o joacă virusul ăsta. Am stat la „Matei Balș” zece zile. În prima zi, am avut simptome groaznice, greață, frisoane, dureri de cap și de asta am fost internat. Nu e ușor să stai zece zile în spital, dar totul a decurs normal apoi. Am luat Remdesivir… Și am ținut legătura zilnic cu doctorul Pompiliu Popescu, asta m-a ajutat. Suntem în relații foarte bune după atâția ani la echipa națională. Toate analizele au ieșit bune, am făcut și un CT și mi-a ieșit o pneumonie ușoară.

Cum ați luat coronavirusul?

– Pfai! Mă spălam tot timpul pe mâini, mă dezinfectam, purtam mască… A fost un singur moment în care am lăsat garda jos. Am fost cu niște prieteni în Delta Dunării… și un prieten din copilărie, de la Calafat, cred că a venit cu el de la Calafat, dar nu avea simptome. Am făcut teste peste teste, cred că peste 20! Nu pot să îmi dau seama ce s-a întâmplat, dar important e că a trecut. Nu trebuie să facem eforturi supraomenești ca să ne ferim. Sunt lucruri care țin de igiena personală, iar când mergem în anumite locuri cu populație densă să purtăm mască, chiar dacă asta cauzează un disconfort foarte mare. Dacă așa ne zic cei care știu mai bine decât noi, hai să respectăm! Nu e plăcut să stai infectat prin spitale, să stai pe urmă de vorbă cu părinții numai la telefon, fără să-i vezi de teamă să nu-i infectezi. E o perioadă grea în care trebuie să fim foarte atenți și foarte disciplinați, să respectăm măsurile și să ne protejăm părinții și bunicii.

Și la Viitorul au fost destui jucători infectați. Credeți că e în pericol campionatul?

– Radu Boboc și George Ganea au venit infectați de la lotul național de tineret. De la Pașcanu a plecat. Asta e, se întâmplă… De ce să fie în pericol campionatul? Există un protocol foarte clar, care spune că jucătorii infectați trebuie separați. La juniori, la Liga 3, s-a amânat meciul pentru că au zis că aveam contacți direcți jucători de la națională. Păi cum adică? Judecăm diferit în funcție de club? Protocolul dat la începutul campionatului spune foarte clar că jucătorii infectați trebuie izolați, iar ceilalți negativi vor juca, dar trebuie să avem aceeași unitate de măsură pentru toată lumea!

Gică Popescu, dezamăgit de prestația „tricolorilor”: „Atitudinea lor a fost jalnică! Noi, cu Țara Galilor în 1993, mușcam din cuier la pauză!”

Ca să ajungem la ce ne doare și mai tare… Ce credeți că se întâmplă la echipa națională? Am ratat o nouă calificare la un turneu final.

– Nu o să poată să mă convingă nimeni, niciodată, că fotbalul islandez e superior. Nu pot să accept niciodată că la nivel general ei sunt peste noi. Ori de câte ori o să fiu întrebat… Am arătat jalnic. Punct. Am avut mare încredere în jucători, în Mirel… E vorba despre atitudine, despre ceea ce vrei să faci în viață, dacă vrei să faci performanță. Atitudinea pe care au avut-o jucătorii noștri în acel meci de la Reykjavik a fost jalnică!

Și care ar fi explicația?

– Eu cred… chiar cred că și-au dorit. Refuz să cred că nu și-au dorit să se califice, dar dacă asta înseamnă maximum de dorință la ei…. Eu compar meciul din Islanda cu meciul din Țara Galilor, noiembrie 1993, calificarea la Mondialul din SUA. Mușcam din cuier la pauză! Trebuie să ai atitudine, să urli pe teren, să te organizezi, să zbieri! Voi ați văzut asta? Eu poate n-am fost atent…

„După meciul cu Suedia, din „sferturi”, în SUA, ne-am tăvălit pe jos de plâns! Nu am văzut niciun jucător de acum să plângă”

Ce ar fi însemnat pentru jucătorii naționalei să participe la un turneu final la București?

– Ar fi fost ceva extraordinar. Ei la asta trebuiau să se gândească. Au ratat o șansă uriașă. Noi nici nu am visat la așa ceva. Ne antrenam în condiții grele. Plângeam pentru echipa națională… Nu am văzut niciun jucător de acum să plângă… Ce crezi, după meciul cu Suedia, din „sferturi”, în SUA, am plâns? Ne-am tăvălit pe jos! Țin minte că eram cu Dan Petrescu în cameră și am plâns două zile: eu într-un pat, el într-un pat… Asta ar fi trebuit să fie motivația pentru ei. Să joci la un turneu final și să-l mai și organizezi e visul oricărui fotbalist. Au ratat o șansă unică în viață! Se poate întâmpla să ai o zi proastă, dar trebuie să ai atitudine și o să repet asta tot timpul. Să ieși cu sânge pe față… nu știu… orice! Să demonstrezi că ai făcut tot ce ai putut, dar au fost mai buni adversarii. Asta mă deranjează… Ai băgat alunecări, ai încercat tot și nu ai niciun regret, da… Despre probleme tehnico-tactice nici nu are rost să discutăm dacă nu trecem de capitolul atitudine.

115 meciuri și 16 goluri are Gică Popescu la echipa națională, în perioada 1988-2003

„Generația de Aur” defila cu echipele nordice. Ce s-a schimbat, cum am ajuns în situația aceasta?

– Ei au investit, au început să dea jucători la echipe mari, cum e cazul lui Sigurdsson, care valorează aproape cât toată echipa noastră, să ajungă pe la turnee finale, iar la noi cei mai valoros e Stanciu, care nu face nici zece milioane de euro.

„Nimeni din generația noastră nu are loc la FRF și nimeni nu ne dorește”

Cât de vinovat e Răzvan Burleanu pentru ratarea calificării?

– Nu aș prea vrea să discut despre asta… dar e clar că nu se pricepe la fotbal. Nu are nicio legătură cu fenomenul! Știe toată lumea că habar n-are despre fenomen. Vine dintr-un alt sector și e scuzabilă această nepricepere. Nu a jucat niciodată, n-a dat un picior în minge, nu are de unde să știe.

De ce credeți că nimeni din „Generația de Aur”, cu excepția lui Belodedici, nu are loc la FRF sau la loturile naționale?

– Nimeni din generația noastră nu are loc acolo și nimeni nu ne dorește. Și nici nu am vrea să facem parte din această gașcă. Ei vor să fie ei între ei. Notorietatea noastră deranjează extrem de mult. Cât o să fie ei acolo, eu nu cred că o să fie un membru al „Generației de Aur” care să fie ori antrenor sau pe partea administrativă! Și nu cred că își mai dorește nimeni să se compromită. Eu nu cred că Gică Hagi va pune piciorul la echipa națională cât e Burleanu acolo!

Mi-ați ridicat mingea pe voleu: își mai dorește Gică Hagi să vină la echipa națională?

– Orice antrenor își va dori la un moment dat să antreneze echipa națională! Cu atât mai mult Gică Hagi, care a făcut atâtea și atâtea pentru echipa națională și care iubește atât de mult echipa națională. La fel și pentru Dan Petrescu. Pentru noi, echipa națională a însemnat enorm. Enorm!

„Burleanu e clar că nu se pricepe la fotbal. Nu are nicio legătură cu fenomenul! Știe toată lumea că habar n-are despre fenomen” – Gică Popescu



Au devenit performanțele Generației de Aur prea apăsătoare pentru actualii jucători, în loc să îi motiveze?

– Eu cred că ar trebui să îi motiveze foarte mult! Ar trebui să se uite la meciurile noastre, la dăruirea noastră și ar trebui să învețe. Nu ar trebui să deranjeze sau să fie o presiune în plus. Ce, noi nu ne uitam la Craiova Maxima sau la generația lui Mircea Lucescu din Mexic ’70?

Mirel Rădoi are capacitate să fie un bun selecționer? Aveți încredere în continuare?

– Eu am avut și am mare încredere în capacitatea lui Mirel Rădoi, dar cu siguranță că o parte din vină o are și el. E normal să fie așa. Mi-au plăcut foarte mult declarațiile lui. E foarte demn și își asumă cu sinceritate responsabilitatea. Mă așteptam la un astfel de comportament din partea lui, dar m-a surprins că a fost atât de demn și de corect. Chiar mi-a plăcut…

„Pe teren trebuie atitudine, să interceptezi adversarul, să te zbați și să urli, nu să te lași dominat”

Ar trebui să continue Mirel Rădoi? Chiar dacă a ratat calificarea la Campionatul European?

– Eu cred că ar trebui să continue… Deși tot timpul mi-am dorit să fie Dan Petrescu sau Gică Hagi la națională. Asta e ce îmi doresc, să văd echipa națională condusă de ei doi. Și sincer, o meritau înainte ca Mirel să aibă această șansă!

Cu Gică Hagi sau Dan Petrescu antrenor, v-ați gândi să veniți alături de ei la echipa națională sau în cadrul Federației?

– Nu, nu mai am entuziasmul din 2014! Am proiectele mele, îmi place ceea ce fac. Acum sunt la Viitorul și vreau să îmi duc contractul la final. Mai am încă doi ani. Crede-mă, am ce face!

Care e cea mai mare satisfacție a lui Gică Popescu în poziția de consilier la Guvern?

– Când mă uit în spate și la realizările din ultimii trei ani, nu am cum să nu fiu mândru… Sincer… Când văd că stadioanele se termină… Proiectul meu de suflet este, însă, calea ferată Otopeni – Gara de Nord. L-am luat de la subsol și acum uite-l pe masă, este gata. Toată lumea mă suna și îmi spunea să nu îmi asum responsabilitatea că nu se va realiza. Am făcut pariu în direct la o emisiune de sport și am ieșit public în conferința de presă când s-a semnat contractul, deși nimeni nu a avut curajul. Eu am avut! Se pot face mult mai multe în țara asta decât credem noi… Avem cele 150 de baze din țară, proiectul lui Gică Hagi, aeroportul Băneasa este aproape gata. Nu am cum să nu fiu mândru!

„Atâta lume este pusă pe Ianis… Dumnezeule! De parcă doar Ianis e la echipa națională…”

Revenind la națională, cum vedeți, domnule Popescu, evoluțiile lui Ianis Hagi? E un sistem de joc care nu îl avantajează?

– Nu știu dacă e un sistem care nu îl avantajează, dar ce mi se pare interesant e că atâtea tunuri sunt puse pe Ianis, ceea ce mie mi se pare deplasat. Atâta lume este pusă pe Ianis… Dumnezeule! De parcă doar Ianis e la echipa națională… Rădoi nu are nicio problemă cu Ianis, iar Ianis nu are cum să aibă o problemă cu Mirel Rădoi. Atâta s-a interpretat și disecat acea declarație a lui cu mingea… Orice, dar orice se întâmplă, nu este niciun jucător atât de analizat și criticat. De parcă el e singurul responsabil de rezultatele echipei naționale. Cum se întâmplă ceva, analiză pe Ianis… Aoleu, a făcut Ianis, n-a făcut Ianis… Că a pasat, că n-a pasat… Este singurul jucător care este analizat la sânge după fiecare meci. După jumătate de repriză, după fiecare minut pe care îl joacă…

De ce? De ce numai el? Mi se pare o atitudine incorectă față de el. De ce? Pentru că îl cheamă Hagi? Pentru că Gică Hagi spune lucrurilor pe nume? Că el spune aceleași lucruri de un an, doi… Când vorbește Gică Hagi, restul ar trebui să ia notițe! De ce totul este un atac către un om care are un proiect fotbalistic și care a demonstrat cum trebuie făcute lucrurile? Numai la noi e nebunia asta, că în spatele declarațiilor se ascunde ceva. Nu vedeți cât de sincer e și cât iubește fotbalul? Și-a investit toți banii în fotbal…

„Eu sunt un tip mai zgârcit de fel, Gică e mai ‘mână largă’ cum se zice”

Povesteați într-un interviu că v-ați certat cu Gică Hagi într-un an cât în ultimii 30 de ani. E greu să lucrezi cu Gică Hagi, chiar dacă ești Gică Popescu?

– M-am certat în ghilimele… E foarte bine așa… Noi facem o echipă foarte bună, dar sunt bune și discuțiile în contradictoriu, și acest duel al părerilor. Noi, fotbalul, în proporție de 90% îl vedem la fel. Eu sunt mai atent la detalii, sunt un tip mai zgârcit de fel, care „ține cu casa” cum se zice… Adică a lui Gică! Încerc să țin costurile sub control, în timp ce Gică e mai „mână largă” cum se zice. Repet, e mai mult un schimb constructiv de păreri. Nu m-am certat cu Hagi și nu o să mă cert niciodată. Ne știm de 30 ani și ne cunoaștem atât de bine, încât e natural să lucrăm împreună. De asta am și venit la Viitorul. Nu se poate întâmpla absolut nimic între noi.

Dacă nu îl știi, este un tip care vrea performanță, este un perfecționist, de aia a făcut și rezultate și face bine că este așa! De aceea îmi place să lucrez cu el, pentru că avem același spirit. Vrem performanță și nu lăsăm nimic la voia întâmplării. Tot timpul am făcut o echipă bună. Destinele noastre au fost întotdeauna strâns legate și tot timpul am spus că vom lucra împreună la un proiect.

Acum e Viitorul…

– Acum e Viitorul. Un proiect pe care Gică l-a început și l-a adus la nivelul pe care îl vedem cu toții. Am venit lângă el pentru a încerca să aducem acest club la o altă dimensiune financiară, performanță, ceea ce nu o să ne fie ușor, dar cred cu tărie că putem să o facem. E un proiect minunat, unicat nu doar în fotbalul românesc, ci chiar unic în lume. Cine are așa ceva complex „afară”? Poate Ajax, Barcelona, Salzburg, dar nu luat de la zero, cum l-a creat Hagi. E ceva aparte. Tocmai asta mă motivează și pe mine enorm și m-am înhămat la acest proiect pentru originalitatea lui. Această nebunie frumoasă a lui Hagi, care a dat rezultate și acum încercăm să o ducem la nivelul următor.

„Nu văd nicio echipă românească să aibă capacitatea să meargă în grupele Champions League”

Ce obiectiv mai are Viitorul în afară de a crește și vinde jucători? Pe termen mediu și lung… Vă mai gândiți la titlu și la participarea în grupele europene? Aveți banii necesari?

– În măsura în care vom găsi și investitori, acesta este obiectivul. Pentru asta am venit la Viitorul. Să lăsăm jucătorii să se maturizeze și să nu-i mai vindem an de an pe cei mai buni. Să îi lăsăm să crească, să ajungă la echipa națională, să ne ajute să ne batem la campionat, în cupele europene, să încercăm să facem performanțe și asta înseamnă să intrăm în grupe. Deocamdată, nu cred că se poate mai mult de grupele Europa League, dacă ne uităm la nivelul campionatului nostru. Și asta ar fi o performanță, nu văd nicio echipă românească să aibă capacitatea să meargă în grupele Champions League.

Poate Gică Hagi să stea departe de teren?

– Păi nu stă, se duce toată ziua la grupele de copii, la Academie, e lucrul pe care și l-a dorit întotdeauna, vorbește cu antrenorii toată ziua, dar nu mai ia decizii la echipa mare. Aaa, normal că ne mai consultăm cu Ruben, stăm de vorbă cu el, îi spunem părerile noastre… Repet, e normal așa. Se bucură că facem asta, că îl susținem și poate beneficia de suportul nostru permanent, că doar nu vorbește cu doi oameni care n-au pus niciodată piciorul pe minge, ci cu doi oameni care au jucat fotbal la un nivel foarte înalt.