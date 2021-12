Gică Popescu, primul interviu alături de fiul său, Nicolas. ”Baciul”, Hagi si Nadia, mesaje emoționante de 1 decembrie: „De 200 de ori am ascultat imnul cu nod în gât”

a oferit primul interviu alături de fiul său Nicolas, cu ocazia Zilei Naționale a României, iar vărul lui Ianis Hagi visează să îi calce pe urme la echipa națională a României.

Fostul căpitan al Barcelonei și lider al Generației de Aur alături de Gheorghe Hagi a transmis un mesaj important pentru toți românii și a mărturisit ce reprezintă România pentru el și care ar primul lucru pe care l-ar face dacă ar fi pentru o zi președintele țării.

Gică Popescu, interviu-eveniment alături de fiul său Nicolas: „Aș uni România! Simt că suntem dezbinați!”

Gică Popescu își dorește un singur lucru de 1 decembrie, ca această țară să mai fie măcinată de conflicte și fracturată în mii de bucățele: „Aş uni România! Suntem dezbinaţi! Simt că suntem dezbinaţi!”, asta ar face „Baciul” dacă ar fi în locul lui Klaus Iohannis măcar pentru o zi.

Fostul membru al „Generației de Aur” consideră că e important să ne educăm sportivii și copiii într-un spirit al egalității șanselor, pentru a evita complexele de inferioritate, așa cum se întâmpla la generațiile dinainte de 1989: „Vrem, nu vrem, noi, cei educaţi înainte de 89, avem anumite frâne în anumite decizii! Ei trebuie educaţi în aşa fel încât să nu se simtă inferiori!

Noi am avut acest complex de inferioritate cu care am venit din comunism! Trebuie educaţi că sunt cei mai buni, trebuie să fie cei mai buni, indiferent pe cine au în faţă! Noi nu am avut din păcate educaţia asta!”, a declarat „Baciul” pentru .

Nicolas Popescu consideră că România poate avea un viitor strălucit: „Văd o țară capabilă de foarte multe lucruri”

Fiul lui Gică Popescu propune o viziune optimistă și este sigur că românii nu trebuie să plece neapărat din țară pentru a reuși să facă performanțe în orice domeniu:

„Văd o ţară capabilă de foarte multe lucruri pentru că, cred eu, vine din spate o generaţie foarte talentată în orice domeniu. Însa cred că ne trebuie o mentalitate ca să putem performa şi în România, să nu fim nevoiţi să plecăm în afară ca să excelăm! În primul rând, trebuie să credem în noi şi în puterea pe care o avem!”. – Nicolas Popescu, fiul lui Gică Popescu.

Nicolas se consideră un patriot și e de părere că sunt foarte mulți oameni care iubeasc această țară: „Dacă nu ţi se face pielea de găină la imn, nu cred că ai ce căuta acolo! Mie personal, îmi place patriotismul pe care îl au românii. Cred că sunt foarte mulţi oameni care iubesc această ţară!”.

Tânărul jucător al lui Farul Constanța visează că poate realiza performanțele pe care le-a reușit tatăl său în cariera sa de jucător: „Am încercat să îmi pun în minte de ceva timp că pot reuşi acest lucru! Cred că este realizabil chiar dacă ce a reuşit el de-a lungul carierei este unic”.

Gică Popescu, declarație de dragoste pentru România: „De 200 de ori am ascultat imnul cu nod în gât!”

Gică Popescu a încercat să exprime ce a simțit atunci când a îmbrăcat tricoul echipei naționale și ar vrea să insufle acest lucru tuturor românilor: „La echipa naţională? E suflet acolo! E suflet, patrotism, e trăire! Trebuie să simţi tricoul echipei naţionale! Cu siguranţă că mi-aş dori să fim parcă mai legaţi de tricolor, mai legaţi de lucrurile unde ne-am născut.

Parcă ne îndepărtăm aşa uşor, uşor, de tot ce înseamnă lucru românesc, iar pe mine lucrul ăsta mă doare pentru că noi am simţit cumva, generaţia noastră, ce înseamnă tricolorul. De 200 de ori am ascultat imnul cu nod în gât! Dar noi am fost educaţi aşa! Simţeam tricoul echipei naţionale într-un mod incredibil!”.

Gică Popescu a dezvăluit cum încearcă să îl motiveze pe Nicolas pentru a lua de pe umerii săi povara grea a numelui pe care îl poartă: „Dar asta îi spun eu de ani de zile! Îi spun tot timpul! Credeţi-mă că emblema asta nu reprezintă nimic! Totul este aici (n.r. – arată spre cap), aici (n.r. – arată spre inimă), încredere…da? aşa excelaţi! Uitaţi-vă la generaţia noastră! Am bătut pe oricine, oricând, oriunde! Puteţi să faceţi acelaşi lucru! Nu vă uitaţi la emblema de pe piept! Nu reprezintă nimic!”.

Gică Popescu nu va uita niciodată debutul lui Nicolas la echipa națională a României: „Să nu te întorci niciodată!”

Gică Popescu a povestit ce a simțit atunci când Nicolas a fost convocat pentru prima oară la lotul U19 al României: „Când a plecat prima dată la echipa naţională, şi-a luat geanta şi când să iasă pe uşă i-am spus „lasă geanta şi aşază-te puţin pe scaun. E pentru primă dată când mergi la echipa naţională. Să nu te întorci niciodată! Dacă ai plecat la echipa naţională, acolo să rămâi până la sfârşitul carierei!”.

Popescu senior spune că Nicolas nu trebuie să se compare niciun moment cu ceea ce a reușit el în cariera sa de fotbalist: „Nu trebuie să facă o paralelă: tată şi eu! El are drumul lui! Aoăleu, tata a făcut asta, trebuie să fac şi eu! Lucrul ăsta poate să îl apese! i-am zis: tu ai viaţa ta! Uită ce a făcut taică-tu! Ai şansa că mă ai pe mine în casă şi pot să îţi dau sfaturi!”.

Nicolas e onorat că poate lucra alături de doi fotbaliști uriași precum Gică Popescu și Gheorghe Hagi: „Sunt alături de doi fotbalişti uriaşi ai României, foşti fotbalişti uriaşi! E momentul ca naţionala să nu mai trăiască, privind în cartea de istorie, la performanţele Generaţiei de Aur. Trebuie să credem în noi şi în puterea pe care o avem! Trebuie să avem mai multă încredere în lucrurile pe care le putem face şi să nu ne mai gândim că le suntem inferiori celor din afară!”, a încheiat Nicolas.

„Ştii când te consideri fotbalist cu un CV respectabil? Când joci la un Mondial, minimum, la un European şi câştigi o Cupă Europeană!”. – Gică Popescu.

Ce mesaje au transmis Gheorghe Hagi și Nadia Comăneci cu ocazia Zilei Naționale a României

a transmis ca în fiecare un mesaj special tuturor românilor cu ocazia zilei de 1 decembrie: „România suntem toți și fiecare dintre noi poate face ceva pentru a înălța drapelul cât mai sus pe culmile succesului, indiferent de domeniu. La mulți ani, români! La mulți ani, România!”, a scris Gheorghe Hagi pe pagina sa oficială de Facebook.

a ținut și ea să le vorbească românilor cu ocazia acestui eveniment extrem de important în istoria țării noastre de la zeci de mii de kilometri din America: „1 Decembrie! La mulți ani, România!. La mulți ani România…. La mulți ani români din întreaga lume!”.