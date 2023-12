Giedrius Arlauskis, coșmar la ultimul meci din carieră: „Nu mai vreau să-mi amintesc!”

. Giedrius Arlauskis a trăit un mare coșmar la ultimul meci din carieră, un 2-1 contra celor de la Farul Constanța. .

Giedrius Arlauskis, coșmar la ultimul meci din carieră

“Ultimul meu meci a fost acel 2-1 cu Farul. Habar nu am pe cine am călcat că nu a fost nicio intenție. Arbitrul care era atunci a fost chemat la VAR, dar nimeni nu înțelegea de ce. Am întrebat ce s-a întâmplat și mi-a zis arbitrul că e un posibil penalty. Și eu întrebasem de unde.

Nu a fost Cătălin Popa. Dacă era el știam sigur, pentru că nu a fost arbitrul meu preferat. A fost Andrei Chivulete. Am întrebat ce penalty. El a zis ‘Din punctul meu de vedere nu este niciun penalty, dar mă cheamă ăștia la VAR și trebuie să mă duc’. Direct așa mi-a spus. El a dat fault în atac. Și cred că Popa a fost la VAR. Când mă vedea pe mine dădea penalty”, a spus Giedrius Arlauskis.

Cum s-a produs ruptura dintre Arlauskis și Universitatea Craiova

Portarul lituanian s-a despărţit brusc de Universitatea Craiova. , fiind pus pe liber de Mihai Rotaru. Atunci a luat şi decizia de a se retrage din activitate.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Giedrius Arlauskis a povestit cum a decurs discuţia cu patronul Mihai Rotaru, dezvăluind că totul a fost scurt şi la obiect: “A durat doar trei minute discuţia mea cu domnul Rotaru. Scurt şi la obiect. A zis nu ştiu ce. Am spus şi eu că nu mai am… Şi atunci am întrebat cum facem. Avem două luni de restanţe.

Au fost alea două luni şi am plecat. De ce să cer bani? Am plecat şi gata. A fost familia în Spania, în vacanţă. De la Craiova mi-am luat bilet şi am zburat direct la familie.

Atunci am spus “gata”. Era bucuroasă familia mea. Copii… 18 ani de jucător profesionist şi 15 ani de când sunt plecat de acasă. Când am venit, aveam 20 de ani. Am venit la Urziceni în decembrie 2007.

Am o conexiune cu România. Mă simt pe jumătate român, sincer. Când vin în România, este aceeaşi senzaţie când merg acasă. Nu am casă aici, dar sunt multe: oameni, poveşti, amintiri”, a mai spus Arlauskis.

