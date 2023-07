Fundașul dorit de Gigi Becali la FCSB a ajuns la CFR Cluj! Anunţ oficial

CFR Cluj l-a transferat oficial pe fundașul dorit și de FCSB, Anton Kresic. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că jucătorul croat a fost aproape să semneze cu echipa lui Gigi Becali, însă mutarea a picat din cauza unor neînțelegeri contractuale. Ardelenii s-au întărit în apărare după plecările lui Andrei Burcă și , anunțate de FANATIK.

Fundașul dorit de Gigi Becali la FCSB a ajuns la CFR Cluj!

După Siyabonga Ngezana, FCSB a fost aproape să transfere al doilea fundaș central în perioada de mercato din vară. , la propunerea lui Mihai Stoica, urma să semneze cu vicecampioana României. În cele din urmă, transferul a picat.

„Da, un croat, s-a înțeles un an plus un an și acum a zis că să fie doi ani. Noi ne-am înțeles așa, așa dacă vrei să facem. Asta e ce știu. Meme știe, pe mine nu mă mai interesează. Mi-a spus că nu a semnat azi, deși trebuia să semneze.

Că vrea doi ani. Doamne ferească! Eu mai fac așa ceva? Vii la FCSB, joci un an, ești apt, rămâi, nu ești, fiecare cu treaba lui. O să mai luăm încă un fundaș central neapărat dacă nu vine croatul ăsta”, declara Gigi Becali, în urmă cu două săptămâni.

400.000 de euro este cota de piață a lui Anton Kresic, conform Transfermarkt.

1,98m este înălțimea fundașului central Anton Kresic.

CFR Cluj l-a prezentat oficial pe fundașul dorit de Gigi Becali la FCSB

Deși transferul la FCSB a picat, Anton Kresic va evolua tot în SuperLiga. CFR Cluj l-a prezentat oficial pe fundașul croat, care are o înălțime de 1.98m. Jucătorul de 27 de ani va evolua în Gruia sub formă de împrumut timp de un sezon de la HNK Rijeka, din prima ligă a Croației.

Totodată, CFR Cluj are varianta unui transfer definitiv, dacă fotbalistul confirmă. „Croatul a inceput fotbalul la NK Zagreb, iar în 2015, la vârsta de 19 ani, a fost transferat de Atalanta unde, în primul sezon și jumătate, a bifat 47 de meciuri și a fost autorul a 10 goluri pentru Atalanta Primavera.

Mai apoi, sub formă de împrumut, Krešić a evoluat tot în Italia, pentru echipe precum Trapani, Avellino, Cremonese, Carpi și Padova. În ultimele două sezoane, apărătorul de 1.98 m a jucat în Croația, la HNK Rijeka, echipă pentru care a evoluat constant, bifând 57 de meciuri. Îi urăm multă baftă și cât mai multe reușite la CFR Cluj!”, a fost anunțul făcut de CFR Cluj pe pagina oficială de Facebook.

CFR Cluj transferă fundași după plecările lui Andrei Burcă și Yuri Matias

CFR Cluj și-a vândut ambii fundași centrali în această fereastră de transferuri. Andrei Burcă, stoperul naționalei României, a fost cedat în Arabia Saudită la Al-Okhdood Club, pentru 1.000.000 de euro, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK.

De cealaltă parte, Yuri Matias a fost prezentat oficial la Neftchi Baku, noua echipă a lui Adrian Mutu. Azerii au plătit 400.000 de euro pentru fundașul brazilian, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Pentru a suplini plecările din defensivă, , dar și pe croatul Anton Kresic.