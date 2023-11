Andrea Compagno, anunț clar despre Gigi Becali și plecarea de la FCSB. „Nu vreau să-i fur banii!”

Andrea Compagno a discutat pe îndelete cu FANATIK despre tot ce a însemnat pentru el . Italianul a dovedit că este un tip direct, care spune exact ce gândește. A venit momentul să povestească sincer ce simte de când a devenit „clientul” patronului Gigi Becali și ce are de gând să facă pe mai departe.

Andrea Compagno: „Problema nu este că patronul vorbește așa. Problema e la mine că nu am marcat goluri”

Andrea, tu pui la suflet tot ce spune Gigi Becali?

– Nu, nu, nu.

Dar pare că te afectează…

– Nu mă afectează, dar e normal să mă gândesc. A plătit bani mulți pe mine și mă gândesc mereu ca el să fie mândru de mine. Nu te aștepți ca după un sezon în care ai înscris 21 de goluri și în care te-ai descurcat bine, primul an la FCSB, să-ți zică «nu-mi place, vreau să schimb, vreau să schimb». Repet, problema nu este că patronul vorbește așa. Problema e la mine că nu am marcat goluri atunci când am jucat!

Ești nemulțumit de tine?

– Nu pot spune nemulțumit. Trebuie să fii nemulțumit când nu dai totul pe teren și în afara lui, când nu te-ai pregătit bine. Singurul lucru este că nu pot să fiu la fel de fericit ca anul trecut pentru că eu sunt vârful și pentru mine oxigenul e golul.

„Dacă domnul Becali nu e fericit și vrea să scape de mine, îmi fac bagajele”

Ai avut vreo discuție cu Gigi Becali față în față?

– Nu, niciodată. L-am văzut doar o dată. A venit la bază anul trecut, după un meci de Conference League. A vorbit la toată echipa.

Toate declarațiile lui Becali din ultimul timp sunt critice la adresa ta.

– Am răspuns simplu la un moment dat: „Ce vrei să fac? Să sun să nu cumpere atacant? E hotărârea lui. Dacă el a zis că vrea să scape de mine, întrerup contractul, iau bagajele și mă duc”. Nu a fost frustrare, am spus simplu că patronul hotărăște totul.

E important ce simți tu, cum reacționezi tu la declarațiile patronului…

– Dacă el zice că nu mai are încredere în tine și vrea alt atacant… La început a zis că aduce atacant care să provoace concurență, acum zice că aduce alt atacant în locul meu. Eu nu zic că greșește, am zis simplu că el hotărăște. ! Eu nu vreau să fur bani de la Gigi Becali, să stau aici în vacanță.

Dacă domnul Becali vrea să scape de mine, îmi fac bagajele! Stau la echipe care să fie fericite că mă au. Dar dacă echipa sau patronul nu e fericit, atunci nu stau doar pentru bani. Dacă lucrurile nu merg bine, drumul meu este tot la muncă, să muncesc mai mult și să încerc să schimb lucrurile. Altceva nu știu, niciodată nu am făcut altceva.

„Eu sunt același jucător, mai bun ca anul trecut ca persoană, mai integrat la FCSB. Iar cu impresarul vorbesc doar când e perioadă de transferuri”

Ai vorbit cu impresarul să-ți caute echipă?

– doar când e perioada de transferuri. Acum jucăm din 7 în 7 zile și nu mi se pare corect să vorbesc, să fiu cu mintea la altă echipă. Impresarul se uită, pentru că atunci când ai un patron care zice că vrea să scape de tine normal că nu poți să rămâi pe dinafară. I-am zis impresarului că pot să vorbesc cu el doar în perioada de transferuri.

Tu ai contract cu FCSB până în iunie 2024. Opțiunea de prelungire e la club. Crezi că o să mai continul la FCSB?

– Nu știu, nu mă uit la astea. Nu sunt hotărârile mele. Nu depinde de mine. Eu mă uit doar la antrenamente, meciuri și încerc să schimb lucrurile.

Nu ești fericit…

– Anul trecut eram fericit. E normal că nu mă simt la fel de bine ca anul trecut. Cifrele sunt importante în fotbal, mai ales în ceea ce privește poziția mea. De-asta nu sunt fericit. Eu sunt același jucător, mai bun ca anul trecut ca persoană, mai integrat aici, la FCSB. A trecut un an, normal că m-am adaptat. Asta înseamnă că sunt mai apt să dau totul.

„Dacă am ajuns să joc la FCSB, înseamnă că am atins maximum în fotbalul românesc”

Ai mai juca la altă echipă în România în afară de FCSB și FC U Craiova?

– Nu. La FCSB ai totul. Dacă am ajuns să joc la FCSB, echipa cea mai mare cu cei mai mulți și fanatici suporteri, înseamnă că am atins maximum în fotbalul românesc. Cel mai înalt nivel, pasul următor, cred că este să schimbi țara.