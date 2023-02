Gigi Becali a anunțat pe cine vrea în play-off. „Echipa lui joacă fotbal. Îi bate pe toți!”. Ce spune despre o alianță anti-FCSB

dar patronul Gigi Becali își face în continuare calcule la titlu. Asta deși o despart de Farul, care e pe prima poziție, nu mai puțin de 7 puncte,

Gigi Brecali îl vrea pe Adrian Mititelu în play-off: „Echipa lui joacă fotbal. Îi bate pe toți!”

Farul, CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova, Rapid și Sepsi sunt echipele care ocupă în acest moment un loc de play-off, cu 4 etape înainte de terminarea sezonului regular. Dacă primele 5 sunt sigure și din punct de vedere matematic de prezența în Top 6, singurul semn de întrebare persistă asupra ultimei poziții, ocupată momentan de Sepsi.

ADVERTISEMENT

Covăsnenii sunt favoriți, pentru că au un avans de 5 puncte față de FC U Craiova, principala contracandidată, însă totul depinde de ce verdict se va da la Comisia de Apel în cazul scandalului de xenofobie. caz în care și-a spori șansele de play-off.

Iar în demersul său are un aliat surpriză. Este vorba de care a anunțat clar că o vrea pe FC U Craiova în play-off. În primul rând pentru că joacă fotbal, apoi pentru că are puterea să le bată pe contracandidatele sale la titlu.

ADVERTISEMENT

„Pe Mititelu îl vreau în play-off. Aseară m-am culcat, m-am sculat, m-am uitat, era 1-0. Lasă bă că… Dimineață când am plecat la 7, am pus imediat să văd. Pac, 2-1… Adică simțeam. Păi la 6 dimineața am pus să văd cât e scorul, nu stăteam eu să mă uit, la zece, la unșpe noaptea. Și când am pus, pac 2-1.

De ce-l vreau pe Mititelu? Nu ca să am eu un aliat. dar să am pe unul care să poată să-i bată. Că-i va bate Mititelu de n-ai să vezi. Va face Dumnezeu dreptate pentru ce au făcut ei. Și cu Sepsi, și cu…

ADVERTISEMENT

Am încredere în Mititelu, are echipă, joacă fotbal. Și vreau și eu… Dar nu o să am nevoie. Că dacă-i bat zece meciuri și-i năucesc zece meciuri, la revedere”, a declarat Gigi Becali într-o confernță de presă ținută la palatul din Aleea Alexandru.

VEZI VIDEO MAI JOS

Gigi Becali nu se teme de alianțe împotriva sa în play-off: „Mititelu o să-și dea viața cu ei”

Patronul FCSB-ului e convins că nu va exista o alianță organizată împotriva echipei sale în play-off, dar că, individual, toate celelalte formații sunt contra sa. Singurul care nu va fi foarte înrăit, deși va dori să-l bată. o să fie Adrian Mititelu.

ADVERTISEMENT

„Nu există alianțe. Nu există alianțe în play-off. Există doar împotriva lui Becali. Nu fac alianțe împotriva mea. Nu fac o alianță. Pur și simplu individual sunt împotriva mea… Înțelegeți? Și atunci…

ADVERTISEMENT

Mititelu nu e. Mititelu o să-și dea viața cu ei. Și cu mine… Și pe mine o să vrea să mă bată, dar nu o să fie așa de înrăit. Mai ales, e bine să am un derby acolo, la Craiova, e un război mare. Bine, și așa ei nu o să conteze. Ei, contează ei? Poate îi dă roșu lu′ ăsta, lui Edjouma, ca să stea ei, să joace ei fotbal singuri. Băgăm echipa a doua, ca să joace Craiova singură. Păi pe voi vă interesează Edjouma? Păi jucați fotbal! Că nu ați ajuns la poartă”, a mai spus patronul FCSB.

Se teme Gigi Becali de arbitaje? „E o coaliție împotriva mea, nu a FCSB-ului!”

FCSB a avut parte de o decizie controversată de arbitraj în defavoarea sa în meciul cu Universitatea Craiova, când În plus, „roș-albaștrii” reclamă și faptul că la cornerul din care a ieșit golul egalizator al oltenilor ar fi trebuit acordat aut de poartă. Cu toate acestea, Gigi Becali nu se teme de o coaliție a arbitrilor împotriva echipei sale.

„Este o coaliție anti Becali. Nu au treabă ei cu FCSB, nu sunt împotriva FCSB-ului. Sunt împotriva mea. Și nu neapărat arbitrii, cât lumea din jur. Și atunci sunt duhurile care influențează. Dacă vezi că toată lumea e împotriva lui Becali, le e frică să dea în favoarea lui Becali.

Și atunci, asta era o decizie în favoarea lui Becali. Că nu avea Cojocaru ce să facă. I-a dat un roșu… Numai că ăla, Hațegan, nici el nu e împotriva mea, dar a făcut tiki-tiki. De unde ofsaid, care ofsaid? Cum să inventezi ofsaid?

Pe mine nu mă interesează ce vorbesc arbitrii între ei, pentru că e normal să vorbească. Pentru că ăla vede mai bine din VAR. Dar să vorbești constructiv. Nu să faci tiki-tiki… Dacă faci tiki-tiki, du-te, lasă-te de arbitraj! Nu mai sta la camera VAR!

Păi ce faci aici? Să anulezi gol? Sau ăla, dacă a spus 6 metri, lasă bă 6 metri… Și atunci Edjouma, care Edjouma mă? Că deja erați terminați toți, eram pe locul 1 acum și la revedere campionatul. Și așa o să fie la revedere campionatul!”, a încheiat Gigi Becali.

Fanatik SuperLiga, emisiunea exclusivităților din fotbalul românesc, poate fi urmărită în fiecare luni, marți și vineri, începând de la ora 10:30. O puteți viziona pe diferite rețele de socializare: site-ul FANATIK.RO, canalul de , pagina de și conturile FANATIK de pe Tik-Tok și .