Gigi Becali a anunțat primele plecări de la FCSB. Marea surpriză e titularul care trebuie să-și caute echipă. „Nu se mai poate!”

FCSB a mai pierdut un titlu printre degete. Roş-albaştrii au remizat, scor 2-2, cu FC Voluntari şi au ratat o “finală” a campionatului împotriva celor de la CFR Cluj. Iar Gigi Becali face deja planuri pentru următoarea stagiune.

Gigi Becali a anunțat primele plecări de la FCSB: “O să plece Vinicius, e posibil să plece și Miron”

Patronul celor de la FCSB susţine că echipa are nevoie de doi fundaşi centrali, fiind nemulţumit de prestaţia lui Miron şi Iulian Cristea în meciul cu Voluntari. În plus va pleca şi Vinicius, :

ADVERTISEMENT

”O să plece Vinicius, e posibil să plece și Miron. Îți dai seama ce fundași centrali avem dacă degajează portarul și luăm gol? Doi fundași centrali îmi trebuie. Trebuie fundași centrali să luăm.

E clară hoţia deocamdată. Din moment ce au dat gol din offside, e hoţie. Eu nu mai cheltui bani. Fundaşi centrali trebuie să luăm. Dacă dă cu capul în faţa lui Cristea şi trece în faţa lui Miron. Vinicius a fost accidentat, nu avea meciuri în picioare.

ADVERTISEMENT

“Măcar să intrăm în Conference League, să luăm 6-7 milioane de euro”

Dacă eram deştepţi, la 2-1 îl băgam pe Vinicius. Când vrea Dumnezeu, asta e. Măcar să intrăm în Conference League, să luăm 6-7 milioane de euro”, a spus Gigi Becali.

Patronul celor de la FCSB a fost foarte virulent la finalul meciului cu Voluntari şi i-a acuzat pe ilfoveni că au luat primă de la CFR Cluj pentru a obţine un rezultat pozitiv pe Arena Naţională. Discursul lui Becali s-a mai ponderat puţin:

ADVERTISEMENT

“Eu nu zic să intervină DNA pentru premiere. Aaa, că am făcut puşcărie pentru aşa ceva… Pe mine mă deranjează când cineva îţi trădează dragostea. Nu am de vorbit cu domnul Pandele. Nu am unde să vorbesc.

El nu are telefon. Nimeni nu are numărul lui de telefon. Aştept de la meciul cu CFR Cluj să devenim campioni. Dacă pierdem, ridicăm mâna şi asta este. Dacă îi batem, suntem campioni. Ei dacă fac egal sau ne bat, ridic pălăria”, a spus Becali.

ADVERTISEMENT

FCSB mai are de disputat meciul cu CFR Cluj, programat duminică, de la ora 21:30, la Buzău. Este un meci fără miză, în condiţiile în care ardelenii au câştigat deja al cincilea titlu consecutiv în Casa Pariurilor Liga 1.