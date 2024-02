Gigi Becali a comentat plecarea lui Andrea Compagno de la FCSB. „Poate mă ajuta cu Sepsi, dar era prea lent”

după FCSB – Sepsi 1-0. Patronul liderului nu regretă nicio secundă că l-a cedat pe Andrea Compagno și a explicat o dată pentru totdeauna de ce.

Gigi Becali, mesaj pentru Andrea Compagno: „Ia omul 850.000 salariu”

după ce FCSB a făcut încă un pas în drumul spre titlu. Patronul FCSB a explicat cum va proceda de-acum cu jucătorii și a vorbit și despre Compagno: „Iau 5 și opresc unul, gata. N-ați văzut Compagno? Mi-a mulțumit omul. A zis că dacă n-aș fi fost eu n-ar fi ajuns aici. Ia omul 850.000 salariu.

La Craiova lua 100 probabil, la mine lua 150 sau 180. Mulțumit și el. Dacă mie nu îmi convine eu te dau. Acum am cam făcut curățenie, nu mai am”.

Becali știe care este marele minus al vârfului italian: „Poate era util cu Sepsi. Dar știi de ce nu cred că era? Prea greoi, prea lent. E adevărat că avea inteligență, ataca bine, dar prea greoi. Până se întorcea el, se coceau colacii babei la cuptor, îi împărțea… Nu tată, nu merge așa”.

Gigi Becali nu regretă nicio secundă despărțirea de Compagno: „Ce rost avea să îl mai țin? Am luat niște bani”

Gigi Becali își freacă mâinile după ce a scăpat de salariul acestuia, chiar dacă l-a cedat pe o sumă de zece ori mai mică decât cea plătit celor de la FC U Craiova 1948: „Ne-ar fi ajutat Compagno, dar câte meciuri ca astea să mai fie? Ce rost avea să îl mai țin?

Dacă îl mai țineam, trebuia să îi înregistrez și al doilea contract semnat. În celălalt contract, avea 25.000 de euro pe lună. Am luat niște bani pe el, 150.000 de euro. Ăștia nu mai sunt bani?”.

Gigi Becali are un avertisment și pentru ceilalți jucători: „Sunt unii jucători de care mă întreabă toți de ce îi dau? Că dacă îi am la echipă, îi bag în teren. Mai bine să nu îi mai am. La mine, dacă nu știi cu mingea, nu joci. Dacă când vine mingea la tine și nu poți să faci un stop, nu mai joci fotbal la mine”.

Ce i-a transmis Andrea Compagno lui Gigi Becali: „Sezonul trecut l-am răsplătit”

„Eu îi voi fi recunoscător domnului Becali că m-a luat de la FCU Craiova, a plătit mult pentru mine și mi-a dat o oportunitate foarte mare. Cred că sezonul trecut l-am răsplătit. Dar nu a fost destul, pentru că a zis că sezonul ăsta vrea să joace cu alt atacant. Dar îi mulțumesc pentru oportunitate.

Ultimele 6 luni au fost foarte grele pentru mine. Am încercat să fiu mereu profesionist. E normal să fie greu când nu te simți apreciat. Simțeam apreciere doar din partea fanilor și vreau să le mulțumesc. A fost o onoare să joc pentru ei.

E imposibil să înțeleg ce a fost în ultimele luni, având în vedere sezonul trecut. Anul trecut a fost, probabil, cel mai frumos din viața mea. Nu mă gândeam că se va întâmpla așa. Dar momentele grele ajută. Am crescut mult”, a declarat la plecarea din România golgheterul din sezonul trecut al FCSB.

Gigi Becali a dezvăluit de ce nu l-a mai dorit pe Andrea Compagno la FCSB