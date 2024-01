Gigi Becali a dezvăluit ce a promis după eliminarea lui Galatasaray. „Nu m-am ținut de cuvânt. I-am zis și lui Meme. O să bat Barcelona, și City, și Real”

și a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că aceasta este promisiunea în fața lui Dumnezeu după eliminarea lui Galatasaray din Liga Campionilor din 2008. Finanțatorul FCSB este de părere că amânarea lucrărilor l-a ținut departe de titlul din SuperLiga până acum.

Gigi Becali a dezvăluit ce a promis după eliminarea lui Galatasaray. „Nu m-am ținut de cuvânt. I-am zis și lui Meme”

Gigi Becali a promis să construiască o biserică după eliminarea lui Galatasaray din 2008, însă nu s-a ținut până în prezent de cuvânt. Acesta i-a pus deja turlele și anunță că asta a spart ghinionul celor de la FCSB la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct doar pe de la ora 10:30 în fiecare zi de luni, marți și vineri.

pentru terenul pe care se află biserica, însă a refuzat-o fără să stea pe gânduri. Acesta este sigur că și Dumnezeu va fi mai darnic cu el după ce a reluat lucrările.

FCSB a zdrobit UTA Arad pe Arena Națională cu 4-0 și este principala favorită la câștigarea titlului din SuperLiga. „Roș-albaștrii” au 11 puncte avans față de CFR Cluj, care este pe poziția secundă a clasamentului.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, îi spuneam lui Meme: «Băi, Mihai, o să bătem Barcelona, Real!». «Băi, Gigi cum să faci?». «Băi, ești nebun la cap, păi dacă Dumnezeu a făcut iarba, El a făcut porțile, El a făcut stadionul, El a făcut tot teren, mingile le-a făcut El și bocancii, dacă El le-a făcut, El face!».

Nu ne-am bătut cu Realul? Și acum, dacă vrea Dumnezeu… Eu am greșit ceva, am făgăduit în 2008 când am jucat cu Galatasaray. Eu am făgăduit Biserica pe colț la Pipera și acum deja i-am băgat turlele, acum deja Dumnezeu vede: «începi și tu să te ții de cuvânt, încep și Eu să îți dau». Eu nu mă țineam de cuvânt, tot o amânam”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

„O să bat Barcelona, și City, și Real, și selecționata lumii”

„Când am jucat cu Galatasaray, am zis «Doamne, dacă îmi vei da să scot Galatasaray, care dăduse 17 milioane pe un jucător, fac o biserică pe colț acolo». Mi-au dat pe terenul ală 6 milioane de euro, pe timp de criză! Și am zis nu domne, acolo fac biserică, păi bă faci în altă parte, i-ai făgăduit, faci în altă parte și ia 6 milioane

Am zis băi, dacă i-am făgăduit lui Dumnezeu acolo, faci acolo. După zice și Dumnezeu ai făgăduit, ai mutat și eu mut, îți dau și eu mai puțin, când vreau, te mint și eu pe tine cum m-ai mințit și tu. Atunci încep să mă țin de cuvânt, începe și Dumnezeu să dea cu țârâita.

După când o să fie și mozaicul și toate și toate și o să fie și Liturghia acolo. Barcelona, Real, City și Manchester și le spulber pe toate! Dumnezeu face, bate și selecționata lumii. Dacă El le-a făcut, face ce vrea cu ele”, a declarat Gigi Becali.

