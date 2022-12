Gigi Becali a dezvăluit cum a cumpărat Palatul din Aleea Alexandru: “Am venit să te împușc. După m-am dus acolo și mi-a semnat”

În urmă cu 16 ani, Gigi Becali a reuşit să cumpere una dintre cele mai frumoase clădiri din Bucureşti. Pentru a achiziţiona Casa Manu-Auschnitt, omul de afaceri a plătit 7.000.000 de dolari, dar tranzacţia nu a fost efectuată prea uşor.

Cum a cumpărat Gigi Becali Palatul din Aleea Alexandru: “Când treceam pe aici vedeam numai Armată”

În 2006, Gigi Becali a cumpărat Palatul din Aleea Alexandru de la Steven Auschnitt, un moştenitor al industriaşului interbelic Max Auschnitt. Într-un interviu pentru , , patronul FCSB a povestit toţi paşii afacerii

“Pe vremuri, aveam o cunoștință aici, când eram mai tânăr, și când treceam pe aici vedeam numai Armată. Aici a fost Ambasada Argentinei. Și zice unul, Cuptor, că aici cere 13 milioane, dar Palatul normal face 7 milioane de dolari. Și proprietarul o vinde în America.

Am venit aici, am văzut şi în ziua aia am dat telefon, l-am căutat pe ăla, era prin concediu. Am vorbit cu omul și a zis așa: ‘Domne, trebuie să vin în țară, am pe cineva care semnează’. Îl întreb: ‘Cât costă? 7 milioane, da?’. ‘Păi da, dar trebuie să semnezi, banii, cutare’. Îi zic: ‘Eu am acolo pe unul care trebuie să semneze’. A zis că trebuie să primească banii în bancă. Zic ‘dă-mi un număr de cont din America și îți trimit banii în America’.

După aceea a zis ăla pe la televiziune în America, eu n-am văzut așa om. Și după aia semnează avocatul. Dar el zice ‘păi ai încredere în mine?’. ‘Păi eu m-am interesat de dumneata, din ce familie ești, n-ai cum să fii escroc’. Era familie evreu-creștin, i-am dat banii înainte, 7 milioane de dolari, i-am băgat banii în bancă și trebuia să vină se semneze avocatul.

“Ești atât de șmecher și mafiot încât împuști? Ești tu mai puternic decât mine? Îl cunoşteam pe Cuptor şi mi-am permis glumele astea”

Avocatul, când să vină se semneze, nu vrea să semneze. I-am dat telefon proprietarului, ‘cum domne, eu i-am dat ordin să semneze’. Mi-a zis avocatul: ‘Da, domnul Gigi. Nu semnez, mi-e frică de Cuptor. Mi-a spus că dacă semnez, mă împușcă’. El voia să mi-o dea cu 13 milioane.

M-am dus direct la Cuptor la birou și i-am zis ‘Am venit să te împușc. Ca să te împușc eu pe tine ca să nu îl mai împuști tu pe ăsta că nu îmi semnează mie. Ești atât de șmecher și mafiot încât împuști? Ești tu mai puternic decât mine? Păi te împușc eu pe tine’. Și mi-a zis: ‘Ho, mă, nebunule, du-te și semnează’. Eu îl cunoșteam pe Cuptor și mi-am permis glumele astea. După m-am dus acolo și mi-a semnat”, a povestit Gigi Becali.

În urmă cu un an, în decembrie 2021, . Cu toate acestea, patronul FCSB continuă să-şi conducă afacerile din celebrul imobil.

De-a lungul timpului, Palatul din Aleea Alexandru s-a aflat în propietatea magistratului Iancu Manu, primul propietar al imobilului, a lui Max Auschnitt şi a moştenitorilor lui, iar între 1948 şi 1989 statul român s-a ocupat de acest imobil, în care, pentru o perioadă, a locuit Petru Groza.

