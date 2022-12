Gigi Becali, mărturisiri în seara de Crăciun despre relaţia cu tatăl său: “Se uitau cum derbedeul care distruge toată munca lui Tase dă atâţia bani pentru biserică”

Gigi Becali este unul dintre cei mai influenţi oameni din România. , latifundiarul din Pipera este în topul persoanelor bogate din ţara noastră. Însă, tinereţea omului de afaceri a fost una zbuciumată.

Gigi Becali, mărturisiri în seara de Crăciun despre relaţia cu tatăl său: “Eram vagabond!”

Patronul celor de la FCSB a dezvăluit într-o emisiune de la ce relaţie a avut cu tatăl său, mulţi dintre apropiaţi considerându-l un derbedeu care îşi va bate joc de munca părintelui său:

“Nu vreau să mă mai interesează slava lumească. De la 8 ani până pe la 32 de ani, la Revoluţie atunci, când am făcut prima biserică… eram un om mort. La 32 de ani am făcut prima biserică. Au adunat toţi bani pe stradă, scosesem de la Bancorex 13 milioane de lei, bani mulţi de tot pe vremea aia. Aveam un Mercedes alb şi am vrut să mă dau mare faţă de oameni, faţă de prietenii lui tata.

“Ei ziceau că «ce a muncit Tase toată viaţa, derbedeul ăsta într-o lună… o să se aleagă praful de munca lui de 50 de ani»”

Tata era cel mai tare, nu sufla nimeni. Eu chiar am întrebat: «Băi, Gică, care e treaba cu tata?», după ce a murit. Şi el a zis: «Tatăl tău, era el şi pe urmă noi». Dar nu că el, locul 1 şi ceilalţi locul 2, 3, 4. Nu, el era împaratul şi nu se compara nimeni cu el. Îl aşeza acolo sus puterea, curajul. Am moştenit de la el curajul. Nu mi-e frică de nimic. Dar dacă nu ţi-e frică de Dumnezeu nu eşti om, nu te mai mântuieşti.

Ei ziceau că «ce a muncit Tase toată viaţa, derbedeul ăsta într-o lună… o să se aleagă praful de munca lui de 50 de ani». Eram vagabond, recunosc. Ce înseamnă să fii derbedeu? Toate păcatele pe care le-am făcut. Aşa, eu aveam un Mercedes alb, nu avea nimeni pe vremea aia, nu exista”.

“Se uitau cum derbedeul care distruge toată munca lui Tase dă atâţia bani pentru biserică”

a dezvăluit apoi că a dat 1 milion de lei pentru construirea unei biserici, bani foarte mulţi înainte de Revoluţie, lucru care le-a schimbat optica apropiaţilor, care începeau să spună că îl va depăşi pe tatăl său:

“Un milion de lei am dat din 13 pentru prima biserică. Nici nu visau. Se uitau cum derbedeul care distruge toată munca lui Tase dă atâţia bani pentru biserică. Le-am închis gura, nu că le-am închis gura. Au început să bârfească un lucru frumos în ambele sensuri: atât de mult l-am iubit pe tata că nu voiam să fiu mai tare ca el.

Au început să spună: «A fost tare Tase, dar ăsta l-a depăşit!». Alţii au spus: «Bă, nu calcă nimeni pe urmele lui! Nici el!». Şi îmi plăceau ambele. Şi că mă apreciază, dar parcă mai mult că nu merg pe urmele lui”.

Tatăl lui Gigi Becali îl voia pe băiat absolvent de facultate: “Dacă era Dumnezeu să îmi tragă un ochi, numai să ai tu facultate”

Patronul celor de la FCSB a declarat că tatăl său voia să îl vadă cu tot dinadinsul absolvent de facultate şi chiar era gata să dea 75.000 de lei ca Gigi Becali să intre la Facultatea de Drept:

“Nu era niciodată mulţumit de mine. Voia mai mult. Om lacom. Ce visa el? El trebuia să dea 75.000 de lei ca să intru la Facultatea de Drept. Se făcea şi pe vremea lui Ceauşescu. În 1980, cam atunci. Eu, de frica lui, nu am spus “nu”.

El a zis aşa, cel mai mult iubea doctorii şi judecătorii. Dacă spunea că eşti judecător, brânză gratis. Dacă spunea că eşti doctor, brânză gratis. Ăia salvează oameni, ăştia fac dreptatea: «Dacă era Dumnezeu să îmi tragă un ochi, numai să ai tu facultate». Adică el ar fi renunţat la un ochi, ca să am eu facultate.

Eu n-am vrut şi nu m-am dus. Sunt hoţ eu, să fur? Mi-a plăcut dreptatea de mic. Nu am acceptat falsul”, a spus Gigi Becali la .