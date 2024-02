Gigi Becali a dezvăluit cum a scăpat de salariile SF ale lui Rotariu, Ganea și Djokovic. Cum va face contracte de acum la FCSB

Gigi Becali este singurul patron din fotbalul românesc care a rezistat neîntrerupt pe prima scenă în ultimii peste 20 de ani, iar unul dintre secretele sale este că a știut foarte bine să-și calculeze bugetul de venituri și cheltuieli. Generos peste măsură de multe ori, patronul FCSB a strâns și baierele pungii atunci când a fost cazul, iar asta l-a ajutat să reziste fără probleme.

Dezvăluirile lui Gigi Becali: cum a scăpat de salariile SF pe care le lua Ganea, Rotariu și Djokovic la FCSB

Cu un avans de 9 puncte față de ocupanta locului 2 când mai sunt de disputat 5 etape din sezonul regular, ceea ce o face pe Gigi Becali a mai dat o lovitură în această iarnă. A reușit să scape de trei dintre jucătorii care au dezamăgit crunt și nu mai intrau în planurile staff-ului tehnic, dar care aveau unele dintre cele mai mari salarii din lot.

ADVERTISEMENT

„Pătura v-a acoperit vârful picioarelor”, l-a provocat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii aluzie la declarațiile patronului FCSB că nu se întinde niciodată mai mult decât îi este plapuma, pentru a nu risca falimentul în fotbal.

„Păi da, dar tot timpul am avut grijă… Păi nu ai văzut acum? Dar și Dumnezeu mi-a ajutat… Păi dacă m-am rugat la Dumnezeu, «Doamne, scap de ăștia odată?». De Ganea, de Rotariu, de Djokovic…

ADVERTISEMENT

Că aveam salariu mare. Deci aveam vreo 100.000 de euro pe lună numai la ei trei. Păi avea Djokovic 20.000 de euro, Rotariu vreo 20.000, celălalt tot vreo 20.000. Vreo 60.000 și cu taxele făcea vreo 80-90.000. Și m-a ajutat Dumnezeu. Am scăpat de ei. Îți dai seama”, a dezvăluit Gigi Becali economia pe care a făcut-o dintr-un foc în direct la FANATIK SUPERLIGA, emisiune difizată LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Gigi Becali aplică o nouă strategie la FCSB

Totodată, pentru a preveni situațiile de genul celor trei jucători de care abia a scăpat, Gigi Becali a decis să schimbe strategia la FCSB în ceea ce privește contractele jucătorilor. Noii veniți la club vor semna inițial înțelegeri pe perioadă mai mică, dar vor avea clauză de prelungire automată, ce se va activa în cazul în care va fi mulțumit de ei.

ADVERTISEMENT

„Dar acum, nu mai fac eu acte… «Vrei să joci la FCSB?». «Da!”». Un an. Un an plus trei ani. Un an plus patru ani. Păi ce să fac, să mă închid cu jucători pe doi ani, pe trei ani ca să ce?

De acum fac contracte numai pe un an și cu opțiune pe încă trei. Și le zic «Dacă vrei, bine». Sau dacă nu… Nu-ți mai zic, că e secret, sunt unele care nu ai voie, înțelegi? Nu, tată, fac acte de siguranță.

ADVERTISEMENT

Păi de ce să te țin eu aici la mine trei ani, patru ani, dacă mie nu-mi place de tine? Dacă ai un an, după șase luni te văd… «Cât mai ai de luat?». 20 de mii pe lună, 6 ori 20.000, încă 120.000. Ia, mă, 50.000 și pleacă. După 6 luni te dau afară. Îți dau 50.000 și pleci acasă.

Nu mai stau după nimeni. La mine, din cinci rămâne unul. Și tot așa, până se alege smântâna…”, și-a explicat noua strategie Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA, emisiune ce poate fi urmărită în premieră în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30, pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

Cum A SCAPAT Gigi Becali de SALARIILE SF ale lui Rotariu, Ganea si Djokovic