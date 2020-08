Gigi Becali a dezvăluit de ce a băgat rezervele în meciul cu CFR Cluj: ”Puteam să o fac campioană pe Craiova”

Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a dezvăluit de ce a băgat rezervele în meciul cu CFR Cluj, din play-off-ul campionatului.

Chiar înaintea marelui joc cu ardelenii, latifundiarul din Pipera și-a trimis vedetele în vacanță anunțând că pentru echipa sa sezonul s-a încheiat.

Florinel Coman, Dennis Man, Florin Tănase și Ovidiu Popescu s-au întors pentru meciul cu CFR Cluj, dar au fost doar rezerve după ce nu se antrenaseră toată săptămâna.

De ce a băgat Gigi Becali rezervele cu CFR Cluj

”Lui Rotaru i-am răspuns cu aceeași monedă pentru că nu mi-a răspuns la telefon. Dacă îmi răspundea puteam să-i facem campioni pentru că eu vroiam să pun capăt cea a fost în trecut”, a explicat Gigi Becali de ce a băgat rezervele cu CFR Cluj.

”E păcat că am folosit echipa a doua, pentru că nu trebuia să răspund cu aceeași monedă. Dar acum am vorbit cu Rotaru și am decis să îngropăm securea războiului”, a declarat finanțatorul FCSB.

”Suntem mai buni ca anul trecut, pentru că Man și Coman au un an în plus. L-am adus pe Briceag care taie tot. Îl facem fundaș central. Am adus doi atacanți, iar Buziuc este pariul meu”, a spus Becali despre sezonul viitor.

CFR Cluj a câștigat meciul de pe Arena Națională cu FCSB, scor 2-0, iar apoi s-a impus și în finala play-off-ului cu Universitatea Craiova. Astfel, ardelenii au cucerit al șaselea titlu de campioni și al treilea consecutiv.

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a făcut spectacol total în fața sediului LPF, înainte de începerea Adunării Generale. Latifundiarul din Pipera nu este de acord cu faptul că deținătorul drepturilor TV a venit cu un act adițional la contract prin care vrea eșalonarea plății primei rate din sezonul viitor.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate încă de miercuri că grupările din prima divizie nu sunt de acord cu modul în care deținătorul de drepturi TV, compania EAD Interactive, vrea să eșaloneze banii pentru sezonul 2020-2021.

