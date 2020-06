FCSB a pierdut cu scorul de 2-3 meciul împotriva Astrei Giurgiu. Roş-albaştrii au condus cu 2-0, însă au fost învinşi şi îşi iau adio de la titlu. Gigi Becali a spus că se gândeşte să vândă din jucători dacă formaţia ratează Europa.

Patronul celor de la FCSB a declarat că a refuzat o ofertă de două milioane de euro plus 10 milioane obligatorii, de plătit în luna decembrie:

“Dacă nu ajungem în cupele europene vindem și noi pe cine vindem, l-am avut pe Man săptămâna trecută să-l dau cu 6 milioane pe 50%, am mai avut și 2 milioane plus 10 în decembrie, îl dau şi pe Coman și aia e.

Gigi Becali a dezvăluit oferta primită pentru Dennis Man: “Este o echipă care joacă în Champions League”

Nu știu echipa de unde a avut oferta, știu doar că echipa joacă în Champions League”, a spus Gigi Becali la Digisport.

Dennis Man a marcat golul de 2-0, însă a izbucnit la finalul meciului:

“Am început bine jocul, ne-am creat ocazii foarte multe. Chiar vorbisem la pauză și ne gândeam că ocaziile ratate se vor răzbuna. Nu știu ce s-a întâmplat, cred că ne-am relaxat prea mult.

Man: “Campionatul e gata pentru noi, oricum era greu”

Campionatul e gata pentru noi, oricum era greu, dar având în vedere că pierdem de la etapă la etapă…când pierdem, pierdem toți, când câștigăm, câștigăm toți”, a spus Dennis Man la finalul meciului.

Ovidiu Popescu, autorul primului gol a avut şi el a avut o răbufnire:

“De patru ani de când sunt aici, am început repriza a doua foarte slab la Giurgiu. Nici cu Dinamo nu e nimic jucat, ați văzut în seara asta.

Eu zic că am avut atitudine, am avut ocazii, dar asta este. Pe Alibec îl știm toți și pe Budescu, sunt foarte buni, dar atât. Am încercat să fim atenți la toți jucătorii, nu doar la ei”.