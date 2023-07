Gigi Becali a discutat cu Marius Șumudică: „M-am rugat să nu ajungă la Rapid”. În ce condiții ar veni la FCSB

Marius Șumudică a ratat ocazia de a reveni pe banca Rapidului. În locul lui Adrian Mutu, plecat la Neftchi Baku, șefii giuleștenilor l-au adus pe Cristiano Bergodi. După anunțul oficial al mutării, „Șumi” a mărturisit că .

Gigi Becali a discutat cu Marius Șumudică: „Poate să fie antrenorul FCSB-ului în viitor”

În discursul maraton pe care l-a avut după ce Cristiano Bergodi a fost anunțat oficial la Rapid, în trecut pe Gigi Becali pentru a prelua FCSB. Tehnicianul care s-a despărțit în această vară de Al-Raed a precizat că nu mai are de gând să întoarcă spatele unei oferte a finanțatorului vicecampioanei.

Gigi Becali a discutat cu Marius Șumudică și a precizat că, în viitor, există posibilitatea ca antrenorul să preia banca celor de la FCSB. „Da, da, da. Poate să fie antrenorul FCSB-ului în viitor, numai eu să mă întâlnesc cu suporterii să spună ei da. (n.r. v-au dat acceptul la vremea aceea) Ei mi-au dat atunci.

Eu am vorbit cu el (n.r. Marius Șumudică) și azi. I-am spus ‘bă tu ai făcut greșeală. Băiatule, tu ești antrenor. Ești antrenor sau ești suporter?’ N-ai văzut, Anghel Iordănescu a câștigat Cupa Campionilor și s-a dus la Rapid. Lucescu, mare dinamovist, la fel. Păi tu stai și plângi? Ești antrenor sau ce? Eu i-am spus să ia o hotărâre în viața sa.

El la mine putea să vină oricând. Vezi, acum trebuie să aștepte. Și Craiova îl putea lua, dar el a avut niște ieșiri care nu își au rostul. El trebuie să fie antrenor! Lăsați-mă cu sentimentele, să zică așa cum a zis acum, că are familie. Mi-a zis că gândul lui nu mai e la Rapid, e la mine. I-am zis că trebuie să treacă un an acum”, a declarat Gigi Becali, la .

„M-am rugat să nu ajungă la Rapid”

Gigi Becali este de părere că Rapid nu va avea cu Bergodi pe bancă un randament la fel de bun în cazul în care Marius Șumudică ar fi preluat clubul giuleștean. „Când am văzut că e Bergodi, slavă Ție Doamne! Eu nu critic pe nimeni, vă spun ce am făcut.

Vreți să vă spun adevărul? N-ar trebui să mă bag eu la alții, dar vă spun ce am făcut eu. Când am văzut că plecă Mutu m-am rugat să nu vină Șumudică! Mi-a ascultat Dumnezeu rugăciunea.

Nu că mi-ar fi fost frică, nu putea să ia campionatul cu Rapidul acum. Dar putea să îmi încurce mie ițele. Când jucau cu noi, Rapid era altceva. Titlul nu poate să îl ia nici cu Mourinho, nu ar echipă”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali, reacție după promisiunea lui Marius Șumudică „Poate peste doi ani va fi campion”

Gigi Becali i-a dat asigurări lui Elias Charalambous. Patronul de la FCSB a mărturisit că antrenorul cipriot va sta pe banca roș-albaștrilor până la finalul anului. Ulterior, latifundiarul din Pipera a vorbit despre promisiunea lui Marius Șumudică.

Antrenorul român și-a propus să devină campion cu viitoarea echipă pe care o va pregăti. „Charalambous e antrenor şi el va fi antrenorul FCSB-ului până la finalul anului ăsta. Ca să nu se mai speculeze. Şumudică a spus că promite că va fi campion la anul pe vremea asta. Poate peste doi ani va fi!

El ce a spus este adevărat, eu l-am vrut. Dacă o fi el, să fie. Dar nu are cum să fie, cât timp sunt eu. Şi el nu are cum să fie, pentru că e Haralambus. L-am vrut de 2 sau de 3 ori, am şi negociat o dată. Am şi stabilit să se facă contractul, doar trebuia să îl semneze. După s-a dat la fund. A recunoscut şi el acum.

Ultima dată când am stabilit tot, tot, şi trebuia doar să semneze contractul, a invocat suporterii. Dar eu deja vorbisem cu suporterii de la FCSB şi ei erau de acord. Eu nu pot să forţez. Fac toate, dar nu supăr suporterii. Pentru că s-au întâmplat atât de multe şi au fost loiali.

El a demonstrat când a luat campionatul cu Astra Giurgiu. A făcut super performanţă şi în Europa, a făcut şi coeficient. Eu ştiu ce a făcut atunci, nu ştiu ce a făcut prin Turcia. Gata, a demonstrat, nu?”, a încheiat Gigi Becali.