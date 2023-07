Marius Șumudică, promisiune după ce n-a ajuns la Rapid: „Rapidistul Șumudică a murit! Am refuzat de două ori o pălărie de bani de la Gigi Becali. Acum merg și pentru un fes”

Marius Șumudică a ratat șansa de a reveni pe banca celor de la Rapid, după plecarea lui Adrian Mutu. În cursul zilei de duminică, al giuleștenilor.

Marius Șumudică, reacție categorică după numirea oficială a lui Cristiano Bergodi

Marius Șumudică și Cristiano Bergodi au disputat „finala” pentru locul lăsat liber de . FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că antrenorul italian a fost alegerea conducerii giuleștenilor.

„Nu sunt mâhnit, eu am sperat până în ultima clipă că pot fi numit antrenor. Nu vreau să contest decizia conducerii Rapidului. Nu am fost sunat de nimeni, decât de Daniel NIculae, când mi-a zis că decizia nu e a lui. Voia doar să ne împăcăm, eu nu aveam nimic de împărțit cu el. Nu s-au avansat sume de bani, n-am primit nicio ofertă, ca să se liniștească și rapidiștii ăstia de 7-8 ani care spun că Șumudică a refuzat Rapidul.

În viață se întâmplă și lucruri de genul acesta. Mama m-ar fi vrut acasă, probabil. A fost decizia celor de la Rapid, eu o respect. Îi doresc succes lui Cristiano Bergodi. Reușisem să iau campionatul ca jucător cu Rapid și am zis că-mi doresc să-l iau și ca antrenor. Un singur lucru vreau să spun.

„Rapidistul Șumudică a murit”

Am făcut multe greșeli în viață. M-am atașat foarte mult de anumite cluburi, în speță de Rapid, și am declarat că sunt un rapidist convins. Mi-am închis multe uși. Eu am o familie, o responsabilitate, atâția fani și vreau să pun capăt acestui subiect. Până acum, probabil eram Șumi-gol. În momentul de față, Șumudică spune ce simte. Din momentul ăsta, Șumudică nu mai este rapidistul Șumudică.

O să vedeți. Rapidistul Șumudică a murit. O să vedeți ce decizii o să iau. Acum există antrenorul Șumudică, profesionistul, care a pus pe primul plan fotbalul înaintea familiei și a greșit. Voi lua în calcul orice ofertă din țară”, a declarat Marius Șumudică, la .

„Am refuzat de două ori o pălărie de bani de la Gigi Becali. Dacă mă sună, merg și pentru un fes”

„Din momentul de față există un personaj care se numește antrenorul Marius Șumudică. De-acum încolo voi lua în calcul orice ofertă voi avea din țară, fiindcă îmi doresc să performez, din punctul ăsta de vedere. Dacă voi avea oferte de la una din primele patru echipe acolo mă voi duce. Voi fi fanul acelei echipe și voi fi alături de acea echipă prin profesionalismul meu. O să dau totul pentru acea echipă ca să iau campionatul. Țineți minte ce vă spun!

Vă fac o promisiune în direct. Șumudică la orice echipă va merge, va fi campion. O să vedeți! Se pot întâmpla multe în fotbal. Voi face tot ceea ce ține de mine pentru echipa pe care o voi antrena fie că este vorba de Craiova, FCSB sau Dinamo. Eu voi lua în calcul pentru că iubesc foarte mult meseria. Îmi doresc să performez.

În momentul de față, am refuzat de două ori o pălărie de bani de la Gigi Becali. Dacă vreți sunați-l. De două ori am plecat din oraș și am refuzat o ‘pălărie’ de bani. În momentul ăsta, «pălăria» aia se poate transforma în ‘fes’, nu mai contează. Îmi doresc să fac performanță și lumea să fie mândră de mine. Eu îmi doresc să fac performanță și lumea să fie mândră de mine, inclusiv familia mea.

Când am văzut că mama mea plânge lângă mine și rar mi-a fost dat să o văd astfel decât la tragedii când i-a murit mama, deci bunica mea. Când am văzut lucrul ăsta nimic nu m-a mișcat mai mult. M-am îmbrăcat și am plecat pe străzi și m-am plimbat două ore.

Sunt decis mai mult ca oricând să rămân lângă familia mea să nu mai plec în străinătate. Nu îmi doresc să mai plec în străinătate. Îmi aștept rândul la oricare echipă din primele clasate și vă promit că voi performa și voi da culoare acestui sport atât de îndrăgit la noi. Știu ceea ce pot să fac”, au fost declarațiile lui Marius Șumudică.