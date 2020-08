Zic ‘Băi, e târziu, am vorbit deja cu 4 oameni şi le-am promis varianta B’. Că mai e timp să îmi iau cuvântul dat, dar eu nu fac aşa ceva, eşti nebun? Cu mine nu puteţi să faceţi, aşa am promis.”

Clinceni, Chindia, Hermanstadt şi Iaşi erau 4 cluburi cărora le-am promis, nu la toţi. Hermannstadt m-a sunat Anamaria, personal. Dacă am promis la 4 că votez B, cum votez A?”

Cluburile care au votat pentru criteriul de puncte exclusiv per meciurile din playout sunt: FCSB, CFR Cluj, Hermannstadt, Clinceni, Voluntari, Iaşi, Chindia, Craiova a fost singurul care s-a abţinut.

Gigi Becali are mulţi bani împrumutaţi la club

Totodată, Gigi Becali a vorbit şi despre pierderile financiare uriaşe pe care le are la FCSB şi despre modul în care se vor efectua de acum înainte transferurile. „În ce priveşte transferurile, mi-e şi mie teamă, nu se ştie ce se întamplă cu lumea. Nu dau bani deloc pe transferuri. Sunt 11 milioane, am mai dat şi jumătate de milion acum câteva zile pentru Adrian Petre.

Am 11.5 milioane de euro care sunt împrumutaţi de mine la FCSB, am ajuns la prea mulţi, am crezut că sunt 5-6 milioane. Am ajuns la 11.5 milioane, să dai undeva şi să nu îi mai scoţi, e nebunie, nu că e nebunie eşti prea prost să faci aşa ceva”.