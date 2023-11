Gigi Becali a fost la Poliție la 3 noaptea. Toate culisele despre accident

Gigi Becali a fost la Poliţie la ora 03:00 în noaptea de duminică spre luni pentru a da declaraţii după accidentul de duminică în care a fost implicat latifundiarul din Pipera.

Gigi Becali a fost la Poliție la 3 noaptea: “Îl îndrum pe cel care a făcut asta, să mă caute, să îşi ceară iertare”

Patronul celor de la FCSB a vorbit cu presa după ce a fost la Poliţie şi i-a transmis un mesaj celuilalt şofer, care nu a oprit după ce maşina lui de la marginea drumului:

“Am venit şi le-am spus poliţiştilor ce s-a întâmplat. Eu eram în depăşire şi cineva a intrat în depăşire lateral cu mine. Nici măcar în punctul mort, era lateral.

Am făcut stânga, am intrat în şant, l-am ocolit pe el. Eu am intrat în şanţ, omul nu a avut nici măcar obrazul să oprească. Şi acum să vedem. Că acolo sunt camere.

Că a fost şi la… S-a deschis dosar. Să vedem… Îl îndrum pe cel care a făcut asta, să mă caute, să îşi ceară iertare.

Nu îi mai fac plângere penală dacă face asta. Am făcut testul drog, testul de alcool. Îţi dai seama, cannabis, alea alea”, a spus Gigi Becali după audieri.

IPJ Ilfov, comunicat după accidentul lui Becali: “Un autoturism a derapat și a intrat intr-un șanţ”

Inspectoratul de Poliţie Ilfov a emis un comunicat de presă cu privire la accidentul în care a fost . În urma accidentului, nu au fost persoane rănite:

“La data de 12 noiembrie, în jurul orei 11:42, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul că, pe DNCB, un autoturism a derapat și a intrat intr-un șanț.

La fața locului s-au deplasat polițiștii în rutieri din Pantelimon, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă și că evenimentul rutier s-a produs la km 13 + 500, în zona localității Dobroești.

La fața locului a fost găsit autoturismul în cauză, fără să fie prezentă vreo persoană. Din primele verificări și investigații a rezultat faptul că, persoana care ar fi condus autoturismul se va prezenta la sediul unității de poliție competente, în termenul prevăzut de lege.

De asemenea, până la acest moment nu au rezultat indicii cu privire la existența vreunei victime. Polițiștii rutieri efectuează activități specifice, pentru stabilirea cu certitudine a situației de fapt și de drept și luarea măsurilor legale care se impun”.

