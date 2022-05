Gigi Becali a găsit antrenor pentru sezonul viitor. ”Nu am cum să nu-i semnez contractul”. Pe ce atacant a pus ochii

Finanțatorul vicecampioanei FCSB nu pare afectat de pierderea unui nou titlu în fața CFR-ului. îi întărește ”convingerea” că fotbaliștii lui sunt campioni și a anunțat numele celui care va antrena echipa în sezonul viitor.

Gigi Becali dispus să semneze ”în orb” contractul antrenorului

Patronul „roș-albaștrilor” a ținut să lămurească pentru sezonul viitor și a spus că orice pretenții ar avea Toni Petrea îi va semna contractul fără să aibă obiecții.

”Dacă omul e campion, cum să nu rămână la FCSB? Nu am cum să nu-i semnez contractul, e campion. Lui i-a fost furat campionatul pe hoție și minciună”, a spus Becali.

Omul de afaceri nu este afectat că Dan Petrescu a abordat meciul FCSB – CFR Cluj 3-1 din ultima etapă în Casa Pariurilor Liga 1 cu foarte multe rezerve. Becali este convins că echipa lui ar fi câștigat oricum meciul.

Latifundiarul a mai spus că nu crede că feroviarii nu vor avea bani să se întărească pentru sezonul viitor și că odată cu implementarea sistemului VAR titlul va fi câștigat corect, de orice combatantă.

”Nu știu eu ce rezerve au avut CFR. Știu că au mâncat bătaie. La anul o să fie și VAR, nu o să mai fie așa. Treaba lor ce fac, pe mine mă interesează că nu sunt campioni pe drept.

Ca să iei jucători de talia lui Tavi Popescu, Olaru, Tănase, Coman, atunci trebuie să dea 10, 5, 3 milioane… De unde să dea? E mai greu, o să vedem”, a punctat Gigi Becali.

Ce atacant își dorește Gigi Becali și cine pleacă de la FCSB

Patronul vicecampioanei a dezvăluit numele atacantului care îi place și despre care spune că s-ar plia perfect pe jocul echipei FCSB. Fotbalistul a fost ”vecin” cu Gigi Becali, dar omul de afaceri nu a avut ochi pentru el.

Acum se teme că ar trebui să plătească milioane de euro pentru a-și asigura serviciile lui, după ce vârful care îi place latifundiarului a marcat 16 goluri în acest sezon.

”Singurul care îmi place e Jefte (Jefte Betancor, de la Farul Constanța – n.r.), dar dacă îi zic lui Gică Hagi îmi cere 2 milioane și nu-i dau. Dacă îl vedeam când era la Voluntari, îl luam. Dar eu nu mă uit la FC Voluntari, mă uit doar la meciurile Universității Craiova și CFR Cluj”, a spus Becali, la .

Finanțatorul „roș-albaștrilor” a făcut și „necesarul” echipei lui pentru viitorul campionat. Fundașul central Andrei Miron nu mai are viitor la FCSB. Becali a povestit și cum a ajuns acesta la gruparea „roș-albastră”, deși afaceristul voia la momentul respectiv un alt apărător.

”De plecat, o să plece cine termină contractul. Miron mai are 6 luni și poate să plece dacă vrea. Am vorbit cu impresarul, Vincius pleacă. E bun, e puternic, dar are o vârstă. Eu vreau fundași puternici, de 24-25 de ani.

Eu am nevoie de fundași centrali, că dacă joc tot cu ăștia nu am nicio șansă nici în cupele europene. Nu am identificat niciunul în campionatul nostru.

Burcă e fundaș central, mi-a plăcut, dar nu l-am luat pentru că am fost fraier, am fost influențat. L-am luat pe Miron. Să mă ierte, dar numai când îmi aduc aminte cum a plecat atacantul pe lângă el cu Voluntari… Nu mai contează. Nu am găsit încă”, a explicat Becali.

Billel Omrani nu mai este o țintă pentru FCSB

Atacantul pentru care Gigi Becali era dispus să facă eforturi financiare importante, Billel Omrani, nu mai este o țintă pentru vicecampioana țării. Fotbalistul și-a încheiat contractul cu CFR Cluj și a plecat de la echipă încă înainte de ultima etapă, în care feroviarii au pierdut 1-3 chiar în fața celor de la FCSB.

”Omrani a terminat contractul, dar nu ați văzut că nici la ei nu a mai jucat. Credeți că o să rămână în România? Va pleca prin Turcia, prin Arabia. Eram hotărât să-l iau, dar în ultimul timp nu prea l-am mai văzut”, a explicat Becali.

Întrebat dacă deplânge soarta rivalei istorice Dinamo, afaceristul a transmis că nu vrea să comenteze pe marginea subiectului pentru a nu pune și mai multă sare pe rana suporterilor ”câinilor”.

”Nu mă interesează dacă retrogradează Dinamo. Eu cred că șansa lor e mică, dar nu vreau să comentez, sunt și suporterii supărați, ce să comentez eu acum. Eu m-am luptat cu ei, doar pentru că așa voiau suporterii noștri.

Suporterii noștri mi-au spus: ’Noi nu vrem campionatul, noi vrem să batem Rapid și Dinamo’. Și i-am bătut. Eu nu sunt înrăit la fotbal, pe mine mă interesează acum CFR și Universitatea Craiova, cu ele ne batem, de celelalte nu mă interesează”, a încheiat Gigi Becali.