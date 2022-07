Gigi Becali a pus ochii pe doi atacanți din SuperLiga, Mihai Stoica nu crede ar putea face față la FCSB: „Nu contează părerea mea”

Totuși, managerul general al vicecampioanei României, a spus resemnat că nu el are ultimul cuvânt la echipă, așa că se poate îndeplini dorința patronului.

Gigi Becali a pus ochii pe doi atacanți la FCSB, dar Mihai Stoica nu crede ar putea face față la FCSB

Mihai Stoica a dezvăluit că Gigi Becali își dorește doi atacanți la FCSB, însă nu este de părere că aceștia se pot integra în stilul echipei. Mutările se vor concretiza în funcție de transferul lui Darius Olaru, pe care vicecampioana României va primi .

„Tănase e aproape rezolvat. Safranko poate fi o opțiune, așa spun agenții că ar fi șanse să plece de acolo. E important dacă va pleca sau nu Olaru.

Olaru nu pleacă pe 3 milioane și vom avea mai mulți bani. Nu avem dublură la atacantul lateral dreapta.

Dubluri sunt Musi, care are 18 ani, ar mai fi Mamut, dar are o problemă, l-a luat spatele, are o criză sciatică, Dumiter e out 2 luni, a plecat Vali Gheorghe”, a spus MM Stoica, la TV .

„Părerea mea nu e ultima!”

și a spus care este părerea lui în privința lui Ișfan și Miculescu: „Gigi consideră că Ișfan poate acoperi numărul nouă, Miculescu a făcut asta în sezonul trecut. Eu nu cred că pot juca acolo atât de bine.

Cam așa văd eu, nu contează părerea mea, nu e ultima părere. Dar, de regulă, cu Nicolae Dică, am mai multe discuții”.

MM Stoica a vorbit și despre momentul în care Nicolae Dică a plecat de la FCSB, după un meci în care nimeni din conducere nu i-a înțeles schimbările:

„Moruțan a intrat atunci pe parcursul meciului și a fost schimbat de Stan, aia l-a deranjat pe Gigi. Și eu am avut senzația atunci că Dică face schimbarea că vrea să plece.

S-au făcut multe discuții. Știi ce se întâmplă? Câteodată, trebuie să ai opinii și în momente mai puțin plăcute. Tu te gândești să salvezi situația, eu la momentul ăla chiar asta am crezut, că ne trebuie schimbare la echipă”.