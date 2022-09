Gigi Becali a uitat de supărare după Farul – FCSB 3-1: “Luăm 4 milioane de euro de la UEFA, ne dă bonus pentru performanțele europene”

Gigi Becali i-a transmis lui Nicolae Dică că , iar patronul FCSB anunță noi măsuri la echipă.

Gigi Becali bucuros după meciul cu Farul: „Ne mai dă UEFA încă un milion și ceva. Eu vorbesc de bani, voi de fotbal”

Gigi Becali a dezvăluit la că FCSB va mai încasa peste un milion de euro pentru calificarea în grupele Conference League: „Este foarte frumoasă ziua. M-a sunat Vali că luăm 4 milioane. Ne mai dă UEFA încă un milion și ceva. Eu vorbesc de bani, voi de fotbal. Trebuie bani ca să faci fotbal. Există un bonus de coeficient, iar noi am avut performanțe europene”.

Patronul FCSB a explicat că a primit un răspuns din partea UEFA cu privire la războiul pentru identitate cu CSA Steaua: „Poate face contestație Talpan. În România nu ești Steaua, la UEFA, da. FRF a cerut un punct de vedere de la un funcționar. E foarte simplu și nu e nevoie de multă logică. E continuatoarea deci e Steaua. Ne dăm inteligenți și avem mintea întunecată. Crăciunescu a spus cel mai inteligent lucru: dacă s-au născut acum 6 ani, cum să spună că au 150 de ani”.

Becali i-a „înțepat” și pe cei de la Rapid, pe care nu îi mai consideră clubul istoric: „Rapidul nu mai există dacă e faliment. E o moștenitoare. Steaua (n.r. – FCSB) e continuatoarea. Dacă intra în faliment, gata, moare! La revedere, nu mai există”.

Gigi Becali îi amenință pe jucătorii FCSB-ului: „Dacă vrei să reglezi, schimbă 2 sau 3 în minutul 15-20”

Gigi Becali îi transmite lui Nicolae Dică să taie în carne vie dacă jucătorii nu au atitudine: „Dacă vrei să reglezi, schimbă 2 sau 3 în minutul 15-20. Ești vedetă dacă te-ai calificat în grupe acum? Se pitește de joc, îl dăm în iarnă înapoi la echipă. Hai să facem selecție la locul de muncă. Pune-l să joace 2-3 meciuri, dă-l înapoi”.

Ba mai mult, patronul FCSB anunță că va transfera jucători doar pentru un an de zile: „Nu mai fac contracte pe trei-cinci ani! Un an plus trei ani! I-ați banii pe un an și du-te acasă. Eu sunt căcăcios, nu pot să joc la echipă mare”.

Ianis Stoica a intrat în dizgrație la FCSB, însă atacantul a primit o ofertă pe care Gigi Becali a refuzat-o: „Am cerut două milioane pe el și mi-au dat 250.000 de euro. El rămâne”.

Gigi Becali anunță restructurări de lot la finalul turului: „Vor fi în iarnă 3-4, 5 jucători care vor pleca”.

Gigi Becali a mai dezvăluit că în iarnă vor pleca mai mulți jucători de la echipă: „Vor fi în iarnă 3-4, 5 jucători care vor pleca. Mie unul îmi plac fundașii centrali. Dică îi critică, toată lumea îi critică. Nu avem acuma ce lua, numeric o să luăm”.

Gabi Balint a criticat transferului FCSB-ului, însă Becali nu are niciun regret: „Eu ce am făcut nu îmi pare rău, cu toți banii pe care i-am dat. Sunt mulțumit de toți până în momentul ăsta. O să mai luăm vreo două milioane jumătate numai din bilete. I-am dat 50.000 pe Boli. 400.000 de ani să aștepte!”.

FCSB se află pe locul 13 în SuperLiga, iar Gigi Becali se teme și pentru calificarea în play-off: „Deja e afectat și play-off-ul. O să schimbăm și o să ne pregătim numai de campionat sau schimbați doi în minutul 20. Ei sunt vedete! Vedeți că aveți un antrenor care a fost mai vedetă decât voi!

Pe mă interesează doar CFR Cluj și Universitatea Craiova. Asta vreau la final. Ceilalți să fie în fața mea. Să fie campion Hagi și Rapidul”, a mai spus Gigi Becali pentru sursa citată.