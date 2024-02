Gigi Becali a vorbit despre noul proces al lui Talpan și l-a imitat în direct! „Am ieșit din sală. Leșinam de râs!”

Procesele dintre Gigi Becali și Florin Talpan par interminabile. . Becali nu îl ia însă în seamnă pe Talpan și a făcut o criză de râs când a auzit de ultimul demers.

Show total cu Gigi Becali! Patronul FCSB l-a imitat pe Florin Talpan în direct

Gigi Becali l-a imitat în direct pe Florin Talpan. Patronul liderului din SuperLiga a povestit cum a izubcnit în hohote de râs la unul dintre procesele mai vechi cu juristul CSA Steaua.

„(n.r. – iar v-a intentat Talpan proces) Cu ce? Nu mai știu. (n.r. – ceva cu răspundere delictuală) Hai să îți spun ceva. El acum săracul e un fel de delectare a judecătorilor. Judecătorii săracii dacă muncesc toată ziua și mai apare Talpan. Se mai delectează și ei cu Talpan.

(n.r. – e divertisment pentru judecători?) Da, e caterincă mare. ‘Uitați, domnul judecător!’ Am fost acolo o dată și am leșiant de râs. Nu puteam să mă mai abțin. Am ieșit afară! ‘Uitați, batjocorește, domnule judecător!’ Eu nu batjocoream. ‘A furat armata, a furat armata! Apărați armata, domnule judecător!’

Mi-a zis judecătorul să ies afară că nu puteam să mă abțin. Din respect pentru el am ieșit din sală. Nu mai puteam! Leșinam de râs. Cum deschidea el gura, leșinam de râs”, s-a amuzat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiune care e LIVE pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Gigi Becali vrea să cumpere marca Steaua: „Dau de 20 de ori mai mult”

Într-o notă mult mai serioasă, și să încheie odată pentru totdeauna războiul de identitate dintre FCSB și CSA.

„(n.r. – Vă duceți, o cumpărați și s-a terminat povestea) O cumpăr dacă îmi convine. Dacă nu îmi convine să o ia altul, care e problema? Dacă o dă cu 100.000 o iau. O cumpăr de cinci ori sau de zece ori cu cât s-a vândut Rapid marca sau Petrolul marca sau FC Argeș.

Toate mărcile. O cumpăr de 10 ori mai mult. S-a evaluat 7000 de euro Universitatea Craiova. Atât a evaluat-o instanța. Dau și eu de zece ori mai mult, dau 70.000, dau 140.000, dau de 20 de ori mai mult.

N-a fost mare Maxima Craiova? A fost evaluată în instanță cu doar 7000 de euro. Scoate-o la vânzare! Valorează mult? La vânzare! Și atunci vedem cât costă și atunci o iau și termină bâlciul. Asta e împăcarea. Dar la licitație. Nu ‘Dă Becali milioane!’. La licitație, să vedem cât costă”, a mai spus Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

