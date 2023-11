Gigi Becali a vorbit despre „Pițurcă la CSA”: „Să-mi dea 500.000 de euro înapoi dacă FCSB nu e Steaua”

În acest context, CSA Steaua ar putea să renască din propria cenușă și să devină o forță în SuperLiga, care se va bate de la egal la egal, la titlu, ci rivala de moment FCSB. Acest anunț a fost comentat de Gigi Becali, care nu crede că există în acest moment astfel de oameni cu bani, dispuși să țină o echipă de calibrul Stelei.

Gigi Becali a vorbit despre „Pițurcă la CSA”: „CE sa facă? De unde milioane?”

cu milionarii care vin?”, a întrebat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii Fanatik SuperLiga. ”Bă Horia, ce rost are să comentăm acum niște lucruri care nu sunt de comentat. Eu acum cât adică o să ia pe 5%, 4%? Să ia și el 4% acțiuni, cât o să aibă? Spunea că domnule, că nu știu ce că n-au votat.

ADVERTISEMENT

Au semnat generalii, n-au votat, au semnat. Adunarea Generală semnează acolo că sunt de acord să primească împrumutul de la Becali și pentru bani se dă jucătorii în plată. Ei n-au mai votat că n-au mai venit, dar au semnat astea, dar el n-a votat? El a venit cu 6 persoane să voteze, el Pițurcă”, și-a început discursul Gigi Becali, vorbind despre momentul în care acum zeci de ani a preluat Steaua.

În cele din urmă, deși a punctat că nu vrea să intre în conflict cu Pițurcă, Gigi Becali a mărturisit că e dezamăgit de faptul că Victor Pițurcă pare să aibă ceva personal cu patronul celor de la FCSB, cu toate că Becali l-a ajutat mereu pe Pițurcă în viață.

ADVERTISEMENT

” , să nu se înțeleagă, vă dau cuvântul meu de onoare, o spun chiar cu prietenie, nu vreau să mă cert acum cu nimeni, mai ales cu Pițurcă. Nu-i frumos să te cerți cu un om cu care ai fost prieten. Singurul om din viața mea pe care l-am cunoscut, singurul pe care nu-l înțeleg. Am înțeles că m-am mai certat cu unu, cu altu, cu tine, cu ăla, dar Pițurcă, e singurul om pe care nu-l pot înțelege.

I-am făcut numai bine toată viața lui, niciun rău. Adică ultima dată, penultima eram la pușcărie, mi-a zis să-i las pe Szukala și Sânmărtean pentru 500.000 de euro. A zis fă-o pentru mine. Bine mă! Să fie cum zici tu. Răspund eu, el a răspuns dar eu i-am luat la TAS banii că nu dădeau banii, milionul.

ADVERTISEMENT

Apoi zice că era bolnav de Covid, am trimis asistenta să-i facă perfuzii, preparate, zicea și el lui Borcea, ce băiat bun Gigi ăsta. După care, nu înțeleg, un om să-ți facă numai bine. Să ai casă pe un teren care costă 1 milion jumate, cadou dat de mine, terenul. Când pui piciorul în curtea aia e cadou de la Gigi, să-ți facă omul numai bine. Apoi tu numai rău, asta nu înțeleg. E chestiune de rușine, trebuie să-ți fie rușine.

Băi, omul ăsta mi-a făcut numai bine, cum să-i fac rău? Nu că mi-e teamă de el sau ceva. Sau să facă, dacă face ce? Ce să facă? Care milionar? Dacă era de milioane, așa, venea la Dinamo și lua milionarii. Că și Dinamo e brand. Fără probleme. Acolo oricare vine trebuie să plătească 3.6 milioane pe marcă, dacă o să o mai aibă până vin ei, că poate le-o anulez eu. S-ar putea să vezi cât de curând că ei nu vor putea folosi marca, CSA Steaua se va numi CSA”, a completat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: ”Să-mi dea 500.000 de euro înapoi dacă FCSB nu e Steaua”

În încheiere, patronul celor de la FCSB a anunțat că Victor Pițurcă ar trebui să-i dea 500.000 de euro înapoi dacă a ajuns la concluzia că FCSB nu e Steaua. ”Steaua n-ai voie să folosești la fotbal. Înțelegi? Niciodată n-am vorbit rău de el, asta chiar nu înțeleg. Apoi să spui că nu e Steaua, păi bă ai luat 500.000 de euro pe 4%, pe ce ai luat atunci?

Dă-mi banii înapoi 500.000. Să-mi dea banii înapoi 500.000 dacă nu-i Steaua. N-are rost, nu vreau să mă cert cu el, dar nu înțeleg, cum să îți facă un om numai bine și tu doar rău rău. Doamne, ferește! Mereu l-am lăudat, ca antrenor e specialist, la echipa națională numai el putea să facă, știu cum antrena, e foarte specialist când a lucrat cu oamenii, știe să lucreze cu oamenii.

Eu zic numai bine de el, el numai împotriva mea. Până se supără o dată Dumnezeu, că asta înseamnă să rănești dragostea unui prieten, apoi se supără Dumnezeu. S-a întâmplat așa și cu alții și ei au rănit dragostea. N-are rost acum să vorbim de Pițurcă, nu vreau că apoi ia cineva de la tine din emisiune și dă un titlu care nici n-am zis eu și se duce la el, n-am nevoie să mă cert cu el.

Vezi, el zice de rău, eu zic de bine. Dar, care să fie mă milionarii? Unde să vină, la ce să vină? Băi Horia, CSA echipa aia trebuie să vină unu să bage 50 de milioane, pe marcă trebuie să dea 3.6 milioane pe an. Nici nu poate că trebuie scoasă la licitație, ei trebuie să facă asociație non profit să o dea la asociație, apoi să voteze să o facă pe acțiuni. Sau, din asociație non profit să dea cotizație. Marca e a Armatei, nu poate veni decât prin licitație și hotărâre de Guvern, altfel nu au cum. S-a încurcat ca puiu în lână”, a concluzionat Becali, în direct la Fanatik SuperLiga.

Fanatik SuperLiga, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea Fanatik SuperLiga se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

Premiera Fanatik SuperLiga va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI