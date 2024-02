Gigi Becali, analiză după U Cluj – FCSB 0-0. De ce nu l-a obligat pe Dawa să rămână la echipă

Remiza de pe Cluj Arena este un p în lupta la titlu. În acest moment, trupa lui Elias Charalambous are 7 puncte avans față de Rapid, principala urmăritoare

Gigi Becali a explicat de ce nu a jucat Dawa în U Cluj – FCSB 0-0

La finalul partidei U Cluj – FCSB 0-0, din etapa a 26-a din SuperLiga, Gigi Becali a mărturisit de ce nu l-a obligat pe fundașul camerunez Joyksim Dawa să se întoarcă în țară pentru întâlnirea cu trupa lui Ioan Ovidiu Sabău.

Titularul postului de fundaș central la vicecampioana României se află în Franța , așa cum a anunțat FANATIK, și a fost învoit pentru duelul de pe Cluj Arena.

”Olaru nu a fost în apele lui. Octavian Popescu și el răcit, de azi, i-au dat medicamente, ceilalți de 3-4 zile. Șut mi-a plăcut prima repriză, Ovidiu Popescu, în atac nimeni. Eu am spus că iau un vârf în vară. Eu nu puteam să îi spun să stea (n.r. – lui Dawa), îi naște nevasta”, a declarat Becali, la emisiunea Fotbal Club, de la .

Patronul ”roș-albaștrilor” nu este îngrijorat de faptul distanța față de Rapid, principala contracandidată la titlu, s-a redus la 7 puncte și a anunțat că i-ar plăcea ca FC U Craiova să prindă un loc în play-off.

”E un punct până la urmă, avem timp. Eu cred că niciodată nu o să poată bate Rapidul pe Craiova. Eu aș vrea Mititelu în play-off că el nu face omenie cu nimeni, nici Oțelul, nici Sepsi, nici U Cluj nu au omenie în ei”, a spus Gigi Becali.

Cum explică Gigi Becali remiza cu U Cluj

Omul de afaceri a pus semieșecul din partida cu Universitatea Cluj pe pe care le-au avut o parte dintre jucători, printre care Florinel Coman, Octavian Popescu și Adrian Șut.

”Deși am avut vreo 5 jucători răciți, am dominat jocul tot meciul. Eu sunt mulțumit. Eu sunt mulțumit de 7 puncte, nu de un punct. Atât timp cât sunt în față și am diferența, eu sunt liniștit, că am echipă.

Am avut 5 jucători răciți pe teren, Coman, Tavi, Șut. Coman 5 zile a luat antibiotic. Și în condițiile astea trebuie să observăm cum am jucat noi cu U Cluj și celelalte contracandidate ale noastre cum au jucat cu U Cluj”, a spus Becali.