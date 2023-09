Gigi Becali, atac la Edi Iordănescu după România – Israel 1-1: “Antrenorii sunt fricoși. Coman a ajuns fundaș”

Vedeta FCSB-ului s-a apărat în propria jumătate și a ținut la distanță oaspeții printr-un joc defensiv reușit. Pe partea ofensivă, lucrurile nu au stat la fel de bine. Coman, recunoscut pentru pătrunderile sale, nu a reușit să străpungă apărarea adversă.

Florinel Coman, fundaș stânga la națională

“Mai bine îi spuneți lui Burleanu și federației… luați antrenorii și duceții pe afară să mai ia niște lecții de antrenamente și cum trebuie să pună jucătorii pe teren să primească pasul. Asta e impresia mea. Dacă noi nu ne mișcăm, nu primim mingea, stăm în jumătatea noastră.

ADVERTISEMENT

Ori suntem prea proști, nu avem valoare, dar eu nu cred asta. Ori antrenorii nu știu, ori sunt prea fricoși. Dacă le spui jucătorilor să nu depășim jumătatea terenului să jucăm 4-5-1, ăia joacă 4-5-1 și stau acolo în propria jumătate.

Și vine Coman să se apere, păi ce să mai facă Coman dacă îl joci fundaș stângă. El de unde să mai aibă putere să dea goluri. Păi joacă, mă, fobtal, cum a zis Stanciu. Stanciu a zis, el a zis, a zis că avem agresivitate, suntem și puternici avem și forță, așa a zis el”, a declarat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

România a fost dominată de către Israel

. Cu o abordare defensivă, tricolorii au scos doar un punct din duelul cu Israel și au ratat, astfel, desprinderea în clasament. În ciuda unui stadion umplut până la refuz, elevii lui Iordănescu nu au găsit forța necesară pentru a câștiga duelul.

“Dar atunci ce? Trebuie să mai jucăm și fotbal. Păi dacă ai și agresivitate și forță și valoare, cine te oprește să joci fotbal? Atunci antrenorul te ține să nu joci fotbal. Avem agresivitate, avem valoare, trebuie să jucăm fotbal. Ne pune să ne apărăm când jucăm cu 50.000 de spectatori.

ADVERTISEMENT

Eu tre să spun ce gândesc că d-aia m-ai sunat, nu vreau să supăr pe nimeni, dar părerea o să mi-o zic. Djokovic nu a jucat, dacă de la televizor eu văd că numele lui nu se pronunța deloc, se ascunde de joc. Păi dacă nu s-a pronunțat Marin. Erau doi de Marin și eu nu auzeam Marin.

Erau doi în teren, dar eu nu îl auzeam pe Marin. Cum să fie doi in teren și tu să nu auzi de Marin. Păi erau doi de Marin și eu nu am auzit Marin. Dacă nu am auzit, înseamnă că nu a trecut mingea pe la el. Dacă nu trece mingea pe la tine, stai acasă. Tu nu te duci să cauți mingea, tu te ascunzi de minge că îți e frică. Dacă îți e frică stai acasă.

Eu îl respect pe tatăl lui Marin că a jucat la mine. Și copilul e bun jucător, dar nu mai e bun. Gata, dacă mingea nu trece pe la el nu e bun. Celălalt Marin nu e bun, că nu trece mingea pe la el, el e mijlocaș. Dacă mingea nu trece pe la tine trebuie să o iei tu, că d-aia ești mijlocaș”, a completat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

În fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30, FANATIK SUPERLIGA se vede LIVE și în exclusivitate pe FANATIK.RO. Emisiunea se poate vedea, în aceeași zi, în premieră, de la 17:30, pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.