Gigi Becali, atac la Răzvan Burleanu în scandalul arbitrilor: “Mă chemi pe mine la comisie?!?”

FCSB s-a revoltat după penalty-ul dictat împotriva ei la meciul cu UTA. Atunci, Pantea a fost sancționat pentru un henț în careu, în urma unei decizii semnalate de către cabina VAR. Becali a ieșit la atac după meci și l-a acuzat public pe Szabolcs Kovacs, fratele lui Istvan Kovacs, de legături cu CFR Cluj.

Becali este în conflict cu FRF

“Domne, vorbea de comisii, păi ce comisii, mă? Că mă cheamă ei pe mine, Burleanu. Du-te, mă, eu sunt Becali, nici numele meu, nici să-l pronunțați, e greu pentru voi, dar să-l chemați voi pe Becali la comisii. Prima dată, curățați-vă și după discutăm.

Să mă cheme, vezi domne, ce să demonstrez eu? Integritate. Demonstrați voi, cereți acte, vedeți. Eu asta am spus, domne, hai să vedem. Păi hai sa vedem cu apartamentul. Să vedem ce preț are apartamentul, ce prețuri sunt acolo”, a declarat Gigi Becali.

Patronul FCSB-ului este cu ochii pe frații Kovacs

, motiv pentru care îi avantajează în lupta pentru titlu. În urma declarațiilor sale, Becali a fost chemat de către Burleanu la comisii pentru a demonstra acuzele aduse celor doi arbitrii. Becali refuză să se întâlnească cu Burleanu.

“Cere contract de vânzare-cumpărare să vedem ce prețuri au, nu? Nu am eu treabă cu Nelu Varga, eu mă refeream la Iuliu Mureșan. Nu am eu treabă cu Varga, Varga e băiat cuminte nu am treabă cu el. Lui Varga nu îi răspund că e prea cuminte. Varga e ca Borcea.

Borcea pe vremuri zicea că el respectă valorile ca are lungul nasului, că nu poate să se ia cu Gigi Becali. E prea mare diferența, iar atunci tac din gură. Cu ceilalți e jihad, îi spulber. Varga e ca și Borcea. El știe că e prea mare diferența între mine și el și e cuminte, nu se ia cu Gigi Becali”, a declarat Gigi Becali pentru FANATIK SUPERLIGA.

Partida de la care a pornit tot acest scandal este și prima înfrângere a FCSB-ului din acest campionat. În urma deciziei de la VAR, UTA a restabilit egalitatea. Ba mai mult, Pantea a fost eliminat pentru al doilea galben, iar echipa lui Becali a rămas în 10 oameni timp de 45 de minute.

În afară de partida pierdută în fața celor de la UTA, scor 2-1, FCSB merge ceas în campionat. În ultima etapă, echipa lui Becali a făcut spectacol contra celor de la Universitatea Craiova, scor 3-0.

