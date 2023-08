Gigi Becali, autodenunț șocant: „Am pierdut 20.000 de euro la pariuri pe calificarea FCSB!”

Patronul vicecampioanei României a spus că a pariat pe propria echipă în duelul „roș-albaștrilor” din Danemarca împotriva lui Nordsjaelland, scor 0-2, iar pariul său a fost necâștigător.

Gigi Becali, autodenunț șocant

, dezvăluind că a pariat pe calificarea echipei sale în duelul cu Nordsjaelland: „Am mai pierdut din 20.000, am pus și un pariu de 20.000. Eu am vorbit cu cineva și mi-a zis că e cotă 7, dacă e calificare, iei de 7 ori mai mult.

I-am zis să îmi pună și mie 50.000 de la el. A dat, cutare, nu pot să pun 50.000, că nu primesc, pot să pun maxim 20.000, bine că nu a primit. Și a pus 20.000 și i-am pierdut. Nu am pariat eu.

„Hai să îți spun când nu ai voie să pariezi, nu ai voie în România, că se consideră că faci aranjamente. Dar, dacă pariezi pe meciuri europene, nu e nicio problemă”, a mai spus Gigi Becali, conform .

FCSB a pierdut confruntarea cu Nordsjaelland, scor 0-2, după ce danezii au deschis scorul în urma unui penalty ușor acordat de arbitru, iar a doua reușit a adversarilor a venit în momentul în care vicecampioana României juca fără Vlad Chiricheș, care fusese eliminat.

„De ce nu e moral să pariez pe echipa mea?”

„Există un aranjament? Nu am voie să pariez? De ce nu e moral, să pariez pe echipa mea? Dacă pariez că pierd, atunci. Dar, dacă pariez că câștig, nu am nicio treabă.

De ce nu am voie? Nu am voie să mă distrez? Cum are orice om voie. Trebuie să luăm lucrurile logice. Ăsta este un joc. Nu e o chestiune de patimă”, a .

„Toate au o logică, dacă fac după aia o obișnuință, da, dar dacă pun 20.000 de euro, e un fleac. A zis după aia că a scăzut cota, era cinci, nu mai era șapte.

Am pus după primele două, când am avut noi ocaziile alea cu Coman. Nu era vorba aici, era o chestiune că pariez pe echipa mea”, a mai spus patronul vicecampioanei României.

