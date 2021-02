Gigi Becali bate toate recordurile! A schimbat ambii fundași centrali cu Hermannstadt, fără să fie accidentați sau avertizați

FCSB traversează o criză profundă, după a treia înfrângere consecutivă în care nu reușește să marcheze. A fost 0-1 la Hermannstadt, același rezultat înregistrat și în partidele cu Academica Clinceni și Dinamo, în Cupă. Și pentru ca problemele să fie și mai mari, nimeni din club nu mai înțelege schimbările pe care le ordonă Gigi Becali.

Toni Petrea nu are soluții să o scoată pe FCSB din criză, iar la interviurile de după meci are la fel de multe dificultăți. Este pus în situația ingrată de a explica schimbările pe care le face. La meciul de la Sibiu, Gigi Becali a fost în război cu oamenii din linia defensivă.

A schimbat nu mai puțin de trei dintre cei patru fundași cu care formația din Berceni a început jocul. A scăpat doar lateralul Ovidiu Popescu. Singurul dintre cei trei care avea avertisment și era în pericol de eliminare. Fusese “îngălbenit” încă din minutul 25.

Toni Petrea a spus că problemele nu au fost în defensivă, dar a schimbat trei fundași

FCSB a terminat jocul fără niciun fundaș central de meserie. După ce Cristea i-a lăsat locul lui Nedelcu la pauză, iar Crețu a intrat în locul lui Miron în minutul 77. Culmea, pe parcursul meciului au fost introduși jucători care ofereau puține speranțe că ar putea contribui la întoarcerea rezultatului.

“Dacă stau să mă gândesc, n-am avut multe probleme în defensivă. Golurile le-am primit din fază fixă. Avem probleme când exagerăm cu acțiunile individuale”, Anton Petrea după meciul de la Sibiu, în care care a schimbat trei dintre jucătorii din linia defensivă. Pentru a introduce alți trei cu profil defensiv.

La ieșirea de la cabine, Anton Petrea a uimit pe toată lumea cu schimbările pe care le-a făcut. În mod evident impuse prin telefon, din zona Pipera. Au intrat pe teren Nedelcu și Panțîru, care i-au înlocuit pe Cristea și Radunovic.

Cei cinci jucători introduși de Petrea în meciul de la Sibiu, împreună în acest sezon: o goluri marcate și 3 pase decisive

Nedelcu nu a mai jucat în acest sezon de Liga 1. A prins 58 de minute în partida cu Dinamo, din Cupă. Asta după ce a disputat doar două partide în 2020, din cauza unei rupturi de ligamente. În vreme ce Panțîru nu mai jucase în acest an, tocmai pentru că ieșise din grațiile lui Becali. Are o singură pasă decisivă în acest sezon, în eșecul de la Iași, 2-5.

Schimbările cel puțin ciudate au continuat pe parcursul reprizei secunde. În minutul 64 au ieșit Moruțan și Șut, pentru a le face loc lui Buziuc și Oaidă. Nici de această dată oameni care să îți ofere speranțe să întorci un rezultat nefavorabil.

Alexandru Buziuc a fost cel mai surprinzător transfer făcut de FCSB în vară. A venit de la Academica Clinceni, iar Gigi Becali a spus că este pariul său pentru acest sezon. Doar că patronul FCSB, care a spus că se pricepe cel mai bine la atacanți, nu prea a nimerit-o.

Buziuc nu a marcat în acest sezon în nicio competiție. Are doar o pasă de gol, în luna septembrie, cu FC Argeș. A ratat o ocazie importantă și la Sibiu, când a tras mult peste poartă. A avut și un gol anulat, pentru o poziție evidentă de ofsaid.

Denis Haruț, singurul dintre jucătorii aflați pe banca FCSB la Sibiu care a marcat în acest sezon de Liga 1. A făcut-o pentru Botoșani

Iar intrarea sa în locul lui Moruțan, autorul a patru goluri și 10 pase decisive în acest sezon, nu avea cum să aducă vreun plus, asta deși jocul oricum era foarte modest. Cât despre statisticile lui Oaidă, tiparul se respectă și în cazul lui. Are zero goluri și o pasă decisivă în acest sezon de Liga 1.

Gigi Becali și-a desăvârșit opera în minutul 77, când a cerut ca Valentin Crețu să intre în locul lui Miron. Din nou, nu tocmai schimbarea la care te așteptai când mai sunt 13 minute pentru a întoarce scorul. Zero goluri, zero pase decisive în acest sezon pentru fundașul de bandă.

Meciul de la Sibiu scoate în evidență problemele uriașe de lot pe care le are FCSB. Rezerve neutilizatre au rămas Denis Haruț, Ovidiu Perianu și Gabriel Simion. Nici ei jucători pe care să te poți baza.

Plecarea lui Dennis Man a distrus cea mai bună ofensivă din Liga 1. Înlocuitorul Vukusic nu mai prinde nici banca

Practic, întreaga bancă a FCSB de la meciul cu Hermannstadt adună un singur gol marcat în acest sezon de Liga 1. Iar acela nu a fost marcat pentru FCSB. L-a dat Denis Haruț, în FC Botoșani – Dinamo 4-0.

Ultimele rezultate arată clar cât de mult le lipsește Dennis Man celor de la FCSB. Fotbalistul vândut la Parma era golgheterul echipei în momentul în care a plecat, cu 14 reușite în Liga 1. În locul său a fost adus Ante Vukusic, 29 de ani, liber de contract. Un atacant care jucase doar 18 minute în ultimele 3 luni la Olimpia Ljubljana.

Vukusic a avut nevoie de doar 58 de minute pentru a intra pe lista neagră a lui Gigi Becali. Atacantul croat nici nu a fost luat în lotul pentru partida de la Sibiu, după ce prinsese o repriză în teren cu Academica Clinceni. A mai jucat 13 minute cu Dinamo, în Cupă.