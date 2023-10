Gigi Becali, decizie neașteptată. L-a sunat pe Dragomir și l-a anunțat. „S-a deșteptat”

Dumitru Dragomir a ajuns la 77 de ani, însă nu renunță la planurile sale de a-și înmulți averea prin noi proiecte imobiliare. Doar că, surpriză, unul dintre partenerii de afaceri și om de bază pentru proiectele lui Dragomir, Gigi Becali, nu mai pare dispus să vândă terenuri. Patronul celor de la FCSB s-ar fi ”deșteptat” și vrea să fie el acum un mare constructor, explică Dragomir.

Gigi Becali l-a sunat pe Dragomir și l-a anunțat. „S-a deșteptat”

”Sună telefonul, ieri pe la 12:30. Nu m-am, telefonul era în sufragerie, peste vreo 10 minute cobor, când mă uit mi s-a părut un număr ciudat. Sunt eu, n-am știut cine e. Și el începe să râdă, e inconfundabil. Și zic, ce băi, nu mai ai numărul ăla de telefon? Vezi să nu-l dai la nimeni, promit. Ăsta, dacă ai ceva să mă suni.

Am început să vorbim despre minunea asta (n.r. proiect imobiliar), chiar mai voiam să iau în fața blocurilor să mai iau 5000 metri să mai fac eu pe malul lacului. Îi zic băi Gigi vin până la tine să-mi dai și mie 5000 de metri în fața blocului. Și spune: nu-ți dau măi Mitică.

Cum? Păi m-am deșteptat târziu că mi-a spus Alexandra că ia 10 milioane de un teren pentru un an întârziere, m-am gândit de ce să nu construiesc eu acum. Are cea mai mare firmă de construcții din țară. Nu-ți mai dau nici cu 500. Cu nimic. Construiesc eu acum acolo. Unde a făcut el bulevardul ăla. Nici cu 1000 nu-ți mai vând. S-a deșteptat fără să vrea, cred. A făcut un bulevard”, a povestit, resemnat, Mitică Dragomir.

Gigi Becali are o avere de peste 1 miliard de euro

Tot Mitică Dragomir este cel care dezvăluia care este averea lui Gigi Becali, într-o analiză a sânge a patronilor din SuperLiga. Nu au scăpat de calculele lui Dragomir nici Dan Șucu, patronul Rapidului, sau Mihai Rotaru de la Universitatea Craiova. ”Șucu (n.r. – Dan Șucu, patronul Rapidului) are zeci de hectare de pământ, de locuri de casă, lângă mine. Luat de la Gigi o parte, eu așa știu. Dar știu sigur că Șucu are niște pământ foarte scump.

. Acum, dacă vinde ce are, Gigi ia peste un miliard de euro. Dacă mă pune pe mine să vând, eu îi vând de peste 1,2 miliarde. Ăla de la Craiova, la fel. Are peste 3-4000 de hectare de pământ. Mihai Rotaru e tare, este mai tare decât mulţi de tot. Nu este peste Gigi Becali. Nu este nimeni peste el. Dar Rotaru are 4000 de hectare de pământ. Tare este şi Cristi Borcea. A intrat în afacere cu ‘One-ul’, peninsula asta. Şi are şi ăsta pământ. Neţoiu, Neluţu Varga, la ei nu mai ajungi. Nu îi mai ajungi din urmă. Au luat viteză mare. La fel şi Gheorghe Ştefan de la Piatra Neamţ. Viteză mare de tot.

El face blocuri la Nisa, la Monaco, vile aici, blocuri aici. Are copii acolo, care construiesc. Primăriile îţi fac şi toate mărunţişurile dinainte. Utilităţile cum s-ar spune. Rotaru are cam 4000 de hectare, poate chiar mai mult. Borcea cu Neţoiu au 2000 de hectare şi munceau 5500 de hectare”, a povestit Mitică Dragomir.

