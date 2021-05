Gigi Becali, dezvăluire incredibilă: ”M-a atacat coronavirusul de 5-6 ori”

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, s-a remarcat în perioada pandemiei de coronavirus prin ajutorul e care l-a dat oamenilor de fotbal din România. De la izbucnirea pandemiei, Becali a promovat mai multe tratamente, nu toate recomandate de medici, și spune că a avut la rândul lui probleme cu virusul SARS-CoV-2.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Într-o intervenția la România TV, patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că s-a testat frecvent anti-covid și că rezultatele testelor au relevat că a dezvoltat o imunitate crescută la virusul pandemic.

La începutul acestui an, latifundiarul a făcut și o profeție susținând că în maximum patru luni pandemia de Covid va înceta și a îndemnat autoritățile sanitare să producă medicamente în țara noastră pentru a evita costurile produselor de export.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum a scăpat Gigi Becali de Covid: ”Făceam teste și-mi ieșeau în sânge anticorpi”

Gigi Becali nu este un susținător al vaccinării anti-covid, dar a încercat în ultimele luni să promoveze diverse medicamente și vitamine despre care susținea că au efectul maxim. Ca să fie și mai convingător a explicat cum a reușit să evite infectarea cu SARS-CoV-2.

”Când Satan face ceva, vine Dumnezeu și-i întoarce pe dos lui. Oamenii care au făcut asta, e o rațiune satanică, virusul ăsta are un comportament satanic, eu l-am studiat bine de tot și eu știu. N-am avut virus, adică am fost negativ. Am avut 60 de anticorpi în sânge, apoi 70. În loc să scadă, creșteau anticorpii.

ADVERTISEMENT

M-a atacat de 5-6 ori. Am făcut 120 anticorpi, parcă aș fi făcut vaccinul, dar eu nu am fost niciodată depistat pozitiv. Făceam tot timpul teste. Făceam teste și-mi ieșeau în sânge anticorpi. În loc să-mi scadă, creșteau. El atât de nenorocit e încât se ascunde exact ca dracii. Are o rațiune drăcească virusul acesta.

Fata mea aia mică a avut covid. A luat medicamente. A făcut 135 de anticorpi. A avut mama și fata aia mică. În 3-4 zile s-a făcut negativă”, a explicat Becali, la România TV.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De unde aducea Gigi Becali medicamentele anti-covid

Patronul celor de la FCSB are, între alte afaceri, și o clinică medicală și a sărit în ajutorul multor oameni de fotbal din România infectați cu coronavirus.

Becali a recunoscut că medicamentele pe care le promova erau aduse din Rusia. Între cei car au ”beneficiat” de tratamentele ”prescrise” de Gigi Becali s-au numărat Marius Şumudică, Dani Coman, Anghel Iordănescu, Anamaria Prodan sau Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gigi Becali afirmă că știe care este cel mai bun tratament contra noului coronavirus. Omul de afaceri a promis că, dacă va fi lăsat să producă un medicament împotriva Covid-19, pandemia va deveni doar un vis urât. Medicamentul despre care vorbește omul de afaceri este Arbidol. Becali a spus că ar putea pune la cale un mecanism simplu prin care și România poate dispune de acest tratament, în farmacii, pentru doar 10 lei.