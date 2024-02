Gigi Becali, dezvăluiri despre oferta primită de Florinel Coman. „Are clauză de 5 milioane, dar am cerut 10!”

Gigi Becali a primit o ofertă pentru Florinel Coman din Argentina, însă emoțiile patronului de la FCSB s-au risipit rapid. Acesta a dezvăluit ce discuție a avut cu mijlocașul „roș-albaștrilor”, dar și ce suma și-ar dori pe internaționalul român.

. Starul de la FCSB este pe val în SuperLiga, iar evoluțiile sale au început să atragă priviri și din afara Europei.

Un club din Argetina s-a arătat dispus să achite clauza de reziliere a lui Florinel Coman în perioada de mercato din iarnă. Gigi Becali a dezvălut toate detaliile despre oferta primită de mijlocaș, dar și ce discuție a purtat cu acesta după ce a auzit de posibila plecare.

„I-a venit ofertă lui Florinel de cinci milioane, clauza. Nici eu nu știam, mi-a spus impresarul de cinci milioane. Are clauză de cinci milioane, luați-l nu pot să îl țin. Eu vreau 10, dar are cinci clauză. M-a sunat Florinel și mi-a zis: «Nea Gigi am ofertă de cinci milioane, dar vreau să mă consult cu dumneata, ce zici dumneata să fac».

Florinele ai apartament de lux, copil, 30.000 pe lună pentru ce să te duci în Argentina să te pierzi pe acolo. Ești în creștere, ce ai 30 de ani și vrei să prinzi ultimul tren. Ai 25 de ani, ai încredere în tine, du-te și vei juca la o echipa mare din Europa”, a spus Becali.

S-ar descurca FCSB fără Florinel Coman: „E mai ușor cu el”

are 30.000 pe lună la FCSB, iar în București locuiește împreună cu familia lui. Gigi Becali nu ar fi refuzat cele cinci milioane de euro din Argetina, însă își dorește să îl vadă pe starul său într-un campionat puternic din Europa.

Gigi Becali a vorbit și despre rolul său la FCSB, dar și cum s-ar descurca echipa fără el. Patronul „roș-albaștrilor” este de părere că trupa lui Elias Charalambous ar putea să câștige și fără internaționalul român, însă cu mult mai greu.

„«Păi nu nea Gigi că și eu luasem hotărârea, dar am vrut să văd ce zici dumneata». Ești nebun, eu vreau să iau banii, dar îmi pare rău, îmi e milă de tine. Unde să te duci în Argentina, la revedere și echipa națională. Mori de foame, nu ai ce să mănânci, ai 30.000 pe lună, ne calificăm în Champions League.

I-am spus părerea mea el a spus nea Gigi mulțumesc că așa am gândit și eu, mulțumesc că m-ai încurajat. Era greu, dar câștigăm și fără el. E adevărat că e mai ușor cu el, dar nu stă o echipă într-un jucător sau doi”, a declarat Becali la FANATIK SUPERLIGA, emisiune live pe , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

