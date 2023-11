Gigi Becali, dezvăluiri șoc după accidentul de mașină: „Am fisură la coastă, port corset!”. Exclusiv

Gigi Becali a suferit un accident de maşină în cursul zilei de duminică. , pentru a evita coliziunea cu un alt autoturism.

Gigi Becali, dezvăluiri șoc după accidentul de mașină: „Am coastele fisurate!”

Latifundiarul a vorbit la emisiunea , dezvăluind că după RMN are coaste fisurate. Cu toate acestea, latifundiarul a declarat că nu putea lipsi sfinţirea de la Comanca:

ADVERTISEMENT

“Eu sunt bine sănătos, dar tot am aşa o fisură. Am făcut RMN şi am o fisură la coastă. De aia s-a făcut accidentul. Să nu mă duc la sfinţire la Comanca, la Olăneşti.

Am băgat un corset şi am plecat. Acum mă întorc. Omul ăla a plecat de frică. S-a făcut că nu vede. Dacă n-ai bărbăţie… Pe vremea la Ceauşescu ne-am bătut vreo 5-6 inşi.

ADVERTISEMENT

“Acum am o fisură, mi-am pus corset şi am plecat la sfinţire”

Toţi au luat-o la fugă când a venit miliţia. Eu am stat pe loc. Mie mi-e ruşine să fug. Am bărbăţie. Asta-i virtute, este cadou. Nu pot să mă laud cu ce mi-a dat Dumnezeu cadou.

Acum am o fisură, mi-am pus corset şi am plecat la sfinţire, la biserică. Fisura este la coastă. Nu este grav. Şi dacă e grav, dacă ai bărbăţie, suporţi şi durerea şi totul.

ADVERTISEMENT

Bărbăţia este să suporţi tu durerea şi cei de lângă tine să nu îşi dea seama. Eu nu vreau să fac rău oamenilor. O să îl prindă pe camere, dar nu fac eu de astea. O să dau şi camerele mele de la maşină.

Problema este că a venit din lateral. Eu eram în depăşirea lui când el a intrat în mine. Aveam două soluţii: instinctul este să intru în şanţ şi să distrugi maşina. I-a fost frică, îţi dai seama.

ADVERTISEMENT

Eu am văzut doar că era un Jeep negru. Fac apel să se predea, că nu îi fac nimic”, a spus Gigi Becali la “Max Profeţiile lui Mitică.

”Maxprofețiile lui Mitică” se văd în fiecare luni, ora 13:30, în direct doar pe www.fanatik.ro. În premieră, fiecare ediție a emisiunii poate fi urmărită pe canalul de Youtube FANATIK.RO și pagina de facebook Horia Ivanovici, miercuri, ora 10:30.

Gigi Becali, dezvăluiri șoc după accidentul de mașină: „Am fisură la coastă, port corset!”