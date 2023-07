Gigi Becali, după oferta lui Mihai Rotaru pentru Olaru: „Nu am pierdut niciodată noțiunea banului!”

Gigi Becali a comentat și revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică a Universității Craiova, fiind de părere că Laurențiu Reghecampf este unul dintre cei mai buni antrenori din România, însă nu a vrut să spună dacă oltenii s-au întărit sau nu prin venirea lui la echipă.

Gigi Becali, după oferta lui Mihai Rotaru pentru Olaru

, după ce patronul Universității Craiova a anunțat că îi face o ofertă de 2.000.000 de euro pentru Darius Olaru.

Totodată, Gigi Becali a comentat revenirea lui Laurențiu Reghecampf la Universitatea Craiova, iar patronul FCSB-ului a spus că „Reghe” este un antrenor bun, care știe să comunice cu jucătorii.

„Eu cred că Craiova e bună și se întărește acum. Eu știu că Reghe e bun antrenor, asta știu, dar nu vreau să spun dacă se întărește, știu doar că Reghecampf e un antrenor bun. Are o înțelepciune să comunice cu jucătorii.

De ce să mă supere Rotaru? Eu am spus așa, după am vorbit cu el. Eu am spus că e o echipă pe care aș da 3 milioane de euro. El a spus că a dublat miza.

Eu mă mândresc dacă un jucător al meu, din România are o ofertă de 2 milioane de euro, îi măresc clauza de la 5 milioane de euro la 8 milioane de euro”, a mai spus Gigi Becali, la TV .

„Eu noțiunea banului nu am pierdut-o!”

și a spus că se bucură dacă un patron din România îi face o ofertă de 2.000.000 de euro pentru un jucător și a mai declarat că nu a pierdut niciodată noțiunea banului:

„Eu i-am spus că trebuie să ne privim de principiile vieții. Dacă în patrimoniul meu, am o marfă care valorează 2 milioane de euro, eu mă bucur.

Eu noțiunea banului nu am pierdut-o niciodată! N-am fost zgârcit, am fost chiar milostiv, știu valoarea a 2 milioane de euro. El a fost chiar cavaler, a fost elegant”.

