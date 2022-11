Gigi Becali face afaceri cu Dan Șucu: „Dacă vreau vreun jucător de la Rapid cred că pot vorbi cu el. La fel și cu Florinel Coman”

care au primit oferte din străinătate, însă nu vrea să îl lase pe Florinel Coman împrumut la Rapid sau Farul.

Gigi Becali, afacere de sute de mii de euro cu Dan Șucu: „Am cumpărat un teren împreună”

Patronul FCSB a dezvăluit la că se află în relații foarte bune cu Dan Șucu: „Eu știu așa. Eu sunt prieten cu Șucu. Am făcut o afacere, nu prea mare. Am cumpărat un teren împreună, am rămas și cu un teren. Am câștigat câteva sute de mii și îmi facilitează să câștig eu mult pe viitor. Am cumpărat împreună cu teren de 2 hectare și am luat 350.000 de euro. Eu am vreo 100 de ha, el are vreo 20-30. A crescut prețul pentru că am făcut un drum pe acolo”.

În aceste condiții, Becali nu exclude să apară transferuri surpriză între FCSB și Rapid: „Dacă vreau vreun jucător de la Rapid cred că pot vorbi cu el: ‘Îl vreau pe Vasilică!’ La fel și el la FCSB cu Coman. Când îl vreau pe jucător, zic: ‘Băi, nea Șucule’. Dacă mă sună Șucu, o să vorbesc cu el. Cine dă banii!”.

Gigi Becali nu ar fi însă dispus să negociere cu Adrian Mutu sau Victor Angelescu: „Eu nu negociez cu Mutu sau cu altcineva. Angelescu nu știu ce avere are. Mă uit și apoi negociez și cu el. Ca să negociez 2-3 milioane de euro, trebuie să aibă măcar 10”.

Gigi Becali, mesaj clar pentru Florinel Coman: „Nu îi dau eu nicio hârtie să plece împrumut la Farul sau la Rapid. N-am băut gaz!”

, însă Gigi Becali nu e dispus să renunțe atât de ușor la o potențială mină de aur: „Florinel poate să coste mulți bani sau să nu coste nimic. Nu pot să cer acuma… Știi asta e Mercedes și a fost o mașină nouă nouță!

Mașina nu e segmentată, trebuie să îi pun bujiile, să îi pun motor. El vrea să plece împrumut. Nu îi dau eu nicio hârtie să plece împrumut la Farul sau la Rapid. N-am băut gaz!”.

Gigi Becali își dorește ca Mihai Pintilii să rămână antrenorul FCSB-ului: „Cum a fost regulamentul, așa să se facă și pentru mine. Dacă a primit amendă Croitoru, dacă Poenaru a antrenat șapte ani, poate să antreneze și Pintilii. Să se autosesizeze și la Pintilii după șapte ani. Îl avem pe Leo Strizu”.

Ce spune Gigi Becali despre revenirea lui Nicolae Stanciu în România: Acum e mai bun decât atunci când l-am dat!”

, însă Gigi Becali consideră că e o afacere mult prea riscantă: „Dacă un om are bani poate să îl ia. Depinde dacă vrea, dacă se încumetă să fii omul riscului. Când voiam să câștigăm puțin puneam 34 de numere… Stanciu nu vine fără 6-700.000 de euro.

E mare risc pentru fotbalul românesc, nu doar la CFR. Nu știi dacă iei campionatul. E greu rău de tot să mai intri acum în grupele Champions League! Și echipele mici sunt foarte puternice! Eu nu mai risc așa”.

Gigi Becali a mărturisit că nu vrea să mai repete greșelile din trecut: „Nu stau rău cu conturile, dar acum am altă mentalitate. Atunci eram fanatic, aveam trufie, toate păcatele erau în inima mea și în jurul meu. Un jucător ca Stanciu e respectat de echipă și toată lumea își pune baza în el. Acum e mai bun decât atunci când l-am avut eu. De-aia l-am și dat atunci”.

Gigi Becali, ofertă în direct pentru Alexi Pitu: „Dacă mi-l dă cu 400.000 îl iau!”

Gigi Becali a declarat că nu ar oferi mai mult de 400.000 de euro pentru Alexi Pitu: „Ce să fac cu el? Eu am destui jucători tineri pe care să iau bani. Acuma iau și eu jucători de 27 de ani, nu de 21. Am 3-4 ani tânăr acum. Eu nu vreau acum să risc bani!

E bun Pitu. Am atacant, nu am nevoie. În locul cui să joace acum Pitu? Hagi cere un milion. Tre să joace titular. Când o să-l vând pe Tavi Popescu pe 70 de milioane! Nu zic de Pitu, să nu se supere Gică. Dacă mi-l dă cu 400.000 îl iau! Cum să îl iau dacă cere un milion?!”.

Becali îl apreciază foarte mult pe Gheorghe Hagi și consideră că „Regele” are ceva special cu jucătorii: „Pe Hagi nu poate nimeni să îl copieze. El spune că dacă Becali e prost sau altcineva și nu știe să lucreze cu jucătorii. Și are dreptate! Ăla te mănâncă dacă nu joci. De-aia când pleacă de la el nu mai sunt la fel.

Gică e specialist și muncește mult. Nu putem să facem ca el. El nu și-a permis să îi țină pe Florinel, Cicâldău, Tănase, etc. Atunci trebuie combinație de bani, cu Hagi”, a mai spus Gigi Becali pentru sursa citată.