Gigi Becali, ultimele detalii despre transferurile lui Cordea, Șut și Edjouma: „Iau banii și joc eu mjlocaș!”

Andrei Cordea, Adrian Șut și Malcom Edjouma sunt trei dintre , însă Gigi Becali ține cu dinții de preț.

Ce spune Gigi Becali despre ofertele primite pentru cei trei mijlocași ai FCSB: „Am dat prețul, n-am mai vorbit”

Patronul FCSB a intervenit în direct la și a vorbit despre ofertele pe care le-a trimit: „Pentru Cordea am dat prețul, n-am mai vorbit. Pentru Șut am dat prețul, nu am mai vorbit”.

ADVERTISEMENT

, iar Gigi Becali le cere turcilor nu mai puțin de trei milioane de euro pentru închizătorul în vârstă de 23 de ani.

Edjouma, mijlocașul central transferat de la FC Botoșani are de asemenea o ofertă, însă Gigi Becali nu e mulțumit: „Din Ungaria, o echipă. MOL parcă. Pentru Malcom ei vor să dea doar un milion, eu nu-l dau. Asta e!

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a plătit doar 350.000 de euro pentru jucătorul francez, însă nu consideră că ar fi o mutare avantajoasă pentru FCSB: „Aici nu e vorba de foarte bună afacere. Am dat pe Nedelcu 2 milioane și am pierdut gratis, acolo e o problemă”.

Omul de afaceri a surprins și a spus că e dispus să renunțe la toți trei: „Când ai o ofertă bună pentru jucător trebuie să îl dai… Iau banii și joc eu mijlocaș central”.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, semnal de alarmă: „Dacă nu sunt bani, nu puteți să vorbiți de fotbal, că nu îl mai fac eu!”

Gigi Becali se plânge din nou de bani și se gândește tot mai mult la retragere: „Dacă nu sunt banii nu puteți să vorbiți de fotbal că nu îl mai fac eu”.

Patronul FCSB face din nou referire la situația dificilă în care s-a aflat Dinamo și prin care au trecut și Rapid, CFR Cluj și alte cluburi de tradiție: „Nu vedeți unde a ajuns Dinamo? Rapidul abia a venit înapoi. CFR-ul a fost în insolvență, toate echipele s-au desființat”.

ADVERTISEMENT

FCSB se poate apropia de primele locuri cu o victorie în restanța cu FCSB. Meciul amânat din etapa a 6-a va avea loc chiar de Ziua Națională a României.