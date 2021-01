Gigi Becali face un pas în spate în schimbul de replici cu Mihai Rotaru: „Nu i-am subestimat inteligența”

Gigi Becali face un pas în spate în schimbul de replici cu Mihai Rotaru din ultimele zile și se apără declarând că echipa sa nu a încălcat nicio lege.

Cantonamentul efectuat de FCSB în Turcia, țară aflată în zona galbenă de risc epidemiologic, a provocat numeroase discuții în fotbalul din România.

Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, a spus că și formația sa a dorit să efectueze un cantonament în Turcia, dar nu a vrut să riște o posibilă carantinare a delegației.

Gigi Becali dă înapoi în fața lui Mihai Rotaru: „Nu i-am subestimat inteligența”

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, l-a ”taxat” pe Gigi Becali după ce acesta din urmă a zis că ” celelalte cluburi n-au inteligență, de asta n-au mers în străinătate”. Acum, a venit o nouă replică din partea patronului de la FCSB.

“Vreau să lămuresc lucrurile cu Mihai Rotaru și vă spun că îl voi suna personal să îi explic ceea ce am vrut să spun. Eu niciodată nu l-am făcut prost pe Rotaru. Nu îi subestimez sub nicio formă inteligența, iar dacă el a făcut ațâția bani la viața lui din afaceri, atunci înseamnă că este un om inteligent. Cu ce i-am subestimat eu inteligența lui Mihai Rotaru?

Nu l-am jignit pe Mihai Rotaru sub nicio formă. Eu am pronunțat numele lui Marcel Popescu, pentru că am văzut că acest om ieșise cu niște declarații și vorbea de siguranță națională și așa mai departe. Marcel Popescu a vorbit de noi câteva zile. Noi am studiat bine legea și am avut unele discuții pentru informarea noastră în care am vrut să aflăm dacă există o formă legală de a evita carantina la întoarcere.

Gigi Becali: „Nu este vina mea că alți conducători din Liga 1 nu au studiat legea”

Nu am fentat nicio lege. Dacă nu găseam această formă legală, nu lăsam echipa să plece în Turcia. Nu este vina mea că alți conducători din Liga 1 nu au studiat legea din scoarță în scoarță și nu au găsit această portiță legală. Nu vreau să se spună că Becali iar jignește, că m-am săturat de câte telefoane am primit ca să vorbesc despre acest subiect. Am vorbit o dată și s-a făcut atâta circ, dar FCSB nu are nicio vină”, a zis Gigi Becali.

“Aici nu e vorba că eu mă laud că am cheltuit 70, 80 sau 100.000 de euro pentru acest cantonament. Sunt convins că și Mihai Rotaru putea să închirieze un charter pentru echipa lui.

La Rotaru nu a fost vorba de bani, dar repet: nu e vina noastră că ei nu au mai plecat în Antalya. Vreau să terminăm acest subiect și vă mai spun încă o dată că o să îl sun pe Rotaru să îi explic că nu l-am jignit deloc și nu i-am subestimat inteligența”, a mai spus Gigi Becali, pentru ProSport.

FCSB se află pe primul loc în campionat, cu 37 de puncte acumulate după 16 runde. Universitatea Craiova ocupă locul 3, la 4 puncte distanță de echipa lui Gigi Becali. Craiova a făcut egal, 0-0, cu Sepsi, în ultima etapă. În runda următoare FCSB va juca cu Viitorul Constanța, în deplasare. De partea cealaltă, oltenii o vor întâlni pe Astra, la Giurgiu. FCSB s-a impus cu 3-0 împotriva Astrei.