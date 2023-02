Gigi Becali îi răspunde lui Mititelu după sfaturile acestuia de la FANATIK SUPERLIGA. „Am și eu ce să-i spun. Să nu-l mai bage pe ăla atacant” Ce zice de transferurile FCSB. Video exclusiv

în acest final de sezon regular în SuperLiga. Ar vrea ca echipa lui Adrian Mititelu să se califice în faza play-off a campionatului pentru că l-ar vedea pe acesta ca pe un posibil aliat în lupta pentru titlu. În plus, Becali chiar are mare încredere că echipa lui Mititelu poate obține super rezultate contra granzilor.

Gigi Becali s-a amuzat de propunerea pe care i-a făcut-o Adrian Mititelu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI

Gigi Becali s-a amuzat de în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, aceea de a-l consilia la schimbări. Patronul de la FCSB a venit și el cu o contra-propunere și i-a sugerat o schimbare tactică lui Mititelu.

“O să îi spun și eu atunci lui Mititelu să își ia un atacant, să nu îl mai bage pe Chițu atacant. Are echipă Mititelu. Are acolo linia de 3 pe Bahassa, Bauza și Baeten, și ăla e bun. Sunt trei jucători valoroși. Și are și pe Achim, care nu a jucat nici în tinerețe ce joacă acum. Că ăla le face toate jocurile acolo”, a declarat Gigi Becali în conferința de presă, referitor la afirmațiile lui Adrian Mititelu de la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Gigi Becali spune că nu ia în calcul să mai facă vreun transfer la FCSB în următoarea perioadă. Se va gândi din nou la achiziții doar în cazul în care va reuși să câștige titlul în acest sezon de SuperLiga. Pentru că asta ar oferi o garanție că echipa poate ajunge măcar în Conference League. Deși gândurile sale sunt la Champions League, chiar primăvara competiției.

Gigi Becali anunță că nu mai face transferuri decât dacă ia titlul. Dar are planuri mari pentru viitor: “Primăvara Ligii Campionilor”

“Eu îi iau, îi dau, îi iau, îi dau… până la urmă o să se formeze. De aia ziceam că aștept să se formeze o echipă bună. Eu am încredere că putem să câștigăm campionatul, că putem să ne calificăm în Liga Campionilor, că putem să ieșim în primăvară de Liga Campionilor.

Nu dau nici cinci bani până nu văd ce se întâmplă. Dacă o să câștigăm campionatul, după aia discutăm. Pentru că altfel riști. Oricum prinzi dacă nu Champions, atunci Europa League, dacă nu, Conference League. Sută la sută prinzi ceva și merită să mai dai un milion, două pe transferuri. Altfel, nu. Nici cinci bani”, a mai spus Becali la conferință.

FCSB a pierdut două puncte importante pe finalul partidei cu Universitatea Craiova, scor 1-1, dar rămâne aproape de Farul și CFR Cluj, primele clasate. Echipa lui Gigi Becali are 48 de puncte, cu șapte mai puține decât liderul Farul și doar cinci sub a doua clasată, CFR Cluj. Mai sunt patru etape de disputat din sezonul regular.

De asemenea, sunt șanse mari ca dorința lui Gigi Becali să se îndeplinească, iar FCU Craiova 1948 să prindă un loc în play-off. Formația lui Adrian Mititelu este în mare formă și a ajuns la 33 de puncte după trei victorii consecutive. Are cinci puncte sub Sepsi OSK, ocupanta locului 6, ultimul care asigură prezența în play-off.

