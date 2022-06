Gigi Becali îl face praf pe Edi Iordănescu de ziua lui și îi cere demisia de la echipa națională: „Bă, pleacă acasă! Ai distrus tot”

Gigi Becali nu îi dă pace lui Edi Iordănescu nici de ziua lui. Joi, 16 iunie, selecționerul României împlinește 44 de ani. Latifundiarul din Pipera consideră că tehnicianul, pe care l-a avut și la FCSB, și că ar trebui să își dea demisia, după ce a câștigat doar trei puncte în primele patru meciuri din Liga Națiunilor.

Gigi Becali, atac cu talpa la Edi Iordănescu! Selecționerul împlinește astăzi 44 de ani

Becali s-a arătat deranjat și de felul în care au fost folosiți cei cinci fotbaliști de la FCSB, convocați pentru cvadrupla din Liga Națiunilor.

ADVERTISEMENT

Ștefan Târnovanu a luat loc pe banca de rezerve contra Bosniei-Herțegovina și la returul cu Muntenegru, Iulian Cristea a jucat închizător la Podgorica și a ieșit accidentat grav, după doar zece minute, în timp ce vedetele , Florin Tănase și Darius Olaru au strâns împreună doar 375 de minute.

„Voiam să nu mai vorbesc, dar ar trebui să nu mă mai uit la televizor, că altfel… Bun, e ziua lui, la mulți ani Edi, dar atunci când spui că ți-ai sumat răspunderea cu bărbăție.

ADVERTISEMENT

Bă, pleacă acasă. Asta e bărbăție, îți zice Gigi Becali. Ai distrus tot, măcar nu mai zici. Domne, am încercat, cutare, îmi asum responsabilitatea cu bărbăție. Unde e bărbăția, mă, a pierdut-o cineva și ai găsit-o tu? Bărbație a fost la Mirel Rădoi, a plecat și gata.

Nu pot să spui nici de Rădoi, dacă l-a adus pe Sali. Oamenii care fac niște greșeli aiurite… Dar Mirel a avut bărbăție. A greșit, și-a dat seama, imediat a schimbat. Ăsta merge din greșeală în greșeală.

ADVERTISEMENT

Bine, mă, nu-l bagi pe Tavi Popescu, că am eu interes, dar echipa națională fără Tănase și Olaru nu are voie să înceapă. Eu știu că am mâncat bătaie cu 3-0 de la Muntenegru. Dacă ai bărbăție, pleacă acasă”, la .

Iordănescu, critici și din partea Universității Craiova

Nu doar FCSB și-a exprimat nemulțumirea după cele patru meciuri din Liga Națiunilor. , președintele Universității Craiova a ieșit și el la atac. Sorin Cârțu l-a acuzat pe Edi Iordănescu că a mințit în privința lui Andrei Ivan, care n-a fost inclus în lot la ultimele două partide.

ADVERTISEMENT

„N-a fost nicio problemă (n.r. – cu Andrei Ivan). Am vorbit cu Ivan și n-a avut nimic, ce naiba?! De fapt, a vorbit altcineva de la noi cu el, nu cu care Ivan își permite să fie sincer.

ADVERTISEMENT

Nu intru în detalii. Dacă nu e bun, dă-i drumul să plece. Ce, a făcut întindere în ziua jocului? Nu”, a declarat Sorin Cârțu, la .