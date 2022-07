Gigi Becali insistă pentru transferul lui David Miculescu: „Am dat 3-4 telefoane”. Cum a răspuns UTA Arad: „Este suma pentru care poate pleca”

Gigi Becali îi caută înlocuitor lui Andrei Cordea, care a fost eliminat în returul cu Saburtalo Tbilisi și nu va putea fi folosit contra . David Miculescu, de la UTA Arad, este alesul finanțatorului vicecampioanei României.

David Miculescu, principala țintă de transfer a lui Gigi Becali

Becali este dispus să plătească 700 de mii de euro în schimbul atacantului în vârstă de 21 de ani, cu 1 milion de euro mai puțin decât cere conducerea „textiliștilor”.

„Ce este cert e că imediat cum m-am sculat am dat telefon pentru 3-4 jucători. I-am zis și lui Dică: ‘Spune ce vrei, că tu știi Liga 1, eu nu știu’. Momentan am trimis antenele și colo și colo, nu am discutat eu.

Miculescu e o prioritate, dar nu la acele sume. Nu mai fac ce-am făcut. Dacă vor înțelege și vom putea negocia, da. Nu știu dacă e dispusă UTA la discuții, nu pot să-mi dau seama”, a declarat Gigi Becali, la .

Cum a răspuns UTA la oferta celor de la FCSB

Cotat de transfermarkt.com la 1,2 milioane de euro, Miculescu a marcat 15 goluri și a oferit două pase decisive în cele 105 meciuri pe care le-a jucat în ultimii patru ani, de când a fost promovat la echipa de seniori a „Bătrânei Doamne”.

UTA nu pare dispusă să îl cedeze pe Miculescu în schimbul celor 700 de mii de euro pe care îi oferă Gigi Becali. Atacantul mai are contract cu gruparea arădeană până în vara lui 2024.

„Ne bucură interesul, dar trebuie să ducă la final. Miculescu e de vânzare, dar la prețul declarat. Dacă Gigi Becali sau altcineva vine cu oferta cerută… Poate reușește să citească bine pentru că este departe de suma dorită de noi.

Suma de transfer este trecută în contract și este suma pentru care Miculescu poate pleca de la UTA. Este o clauză în contract. Dacă ne întâlnim mai spre Arad, spre 1,7, atunci putem discuta, dar deocamdată David este vândut când se plătește clauza de 1,7 milioane”, a spus Attila Brosovszki, managerul general de la UTA, conform aceleiași surse.

David Miculescu nu este singurul fotbalist din SuperLiga pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB. Roș-albaștrii se bat cu Universitatea Craiova pentru Alexandru Ișfan, de la FC Argeș.